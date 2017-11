Vara augura que la protesta de Madrid será un éxito y agradece a Adif los avances El presidente de la Junta de Extremadura, ayer en Madrid. :: efe El presidente de la Junta de Extremadura protagonizó ayer un desayuno informativo en Madrid EUROPA PRESS Martes, 7 noviembre 2017, 07:51

madrid. El presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, pronosticó ayer que la concentración del 18 de noviembre en Madrid a favor de un tren digno para la comunidad será un éxito ya que «no va contra nadie, solo a favor de Extremadura».

Al mismo tiempo agradeció al presidente de Adif, Juan Bravo Rivera, haber cogido «el toro por los cuernos» y sentarse a negociar la mejora de las comunicaciones ferroviarias. «Seamos conscientes de que la construcción de España no se hace solo articulando los problemas de una parte, sino articulando los problemas que tenemos todos. Así nos sentiremos todos más cómodos en nuestro país», aseguró en su intervención en los Desayunos de Europa Press en Madrid. Incidió asimismo en que el desarrollo de las comunicaciones es un elemento importante para la igualdad entre españoles y actualmente su comunidad está en franca desventaja.

«Hay comunidades que se pueden sentir perjudicadas por la financiación, otras por las comunicaciones, que es un elemento integrador de nuestro país», remachó el presidente de Extremadura.

El mandatario aseguró que seguirá bonificando el impuesto de sucesiones pero no tocará el de donaciones

No obstante, Vara se mostró satisfecho con la voluntad de diálogo del Juan Bravo, al que valoró sus viajes a Extremadura para negociar la llegada del tren. Le calificó como «primer presidente de Adif que coge el toro por los cuernos», y afirmó que Adif se ha comprometido a desarrollar la línea ferroviaria que une Extremadura con Madrid con «plazos y compromisos concretos».

Y preguntado por los tiempos, subrayó que existe un acuerdo para que en 2019 haya un tren que transcurra por la plataforma del AVE desde Badajoz a Navalmoral de la Mata, y ya en línea regular una esta última localidad con Madrid.

Según Vara, el año que viene está previsto que estas líneas se electrifiquen y, en paralelo, afirmó que está prevista la construcción de la línea en Castilla-La Mancha, que todavía no ha comenzado.

Vara destacó la unión de los distintos partidos extremeños para crear un frente común en esta reivindicación, ya que existe un «gran grado de consenso», y si bien reconoció que la responsabilidad de las malas comunicaciones ferroviarias de la comunidad es compartida, destacó que ahora mismo no se trata de «buscar responsables sino soluciones».

Preguntado por la negociación de los Presupuestos en la comunidad, Vara manifestó que espera alcanzar un acuerdo, de tal forma que no se vea obligado a prorrogar los del presente año.

El presidente extremeño destacó el descenso en las cifras del déficit de la región, sin tener que recortar, con «consolidación fiscal», explicó. «El año que viene habremos bajado casi dos puntos el déficit y estaremos en disposición de cumplir el acuerdo con Montoro», apuntó.

Vara tuvo una mención en el 20º aniversario de la riada de Badajoz, que causó 23 muertos en la ciudad. Recordó con «gran pena y mucho sufrimiento» la catástrofe, aunque reiteró que sirvió para unir a las formaciones extremeñas que en aquellas Navidades consiguieron que todas las familias afectadas pudieran ser realojadas en otras casas, recordó.

En otro orden de cosas, Fernández Vara pidió homogeneizar el impuesto de sucesiones y anunció que la comunidad que preside continuará con grandes bonificaciones y no tocará las donaciones.

Aseguró que ante un impuesto que genera mucha polémica se tendría que impulsar una línea homogénea. «No parece razonable las diferencias entre comunidades autónomas», señaló. «Hay 3.000 extremeños que tienen casa en Andalucía, y están a un botón de cambiar su domicilio fiscal allí. En Extremadura recaudamos 60.000 euros», aseguró Vara en referencia al impuesto de sucesiones, que a su juicio no representa una recaudación significativa.

Finalmente, y sobre la cuestión catalana, el presidente extremeño aseguró que el ex primer ministro belga «no sabe quién era Franco» por haber asegurado que Mariano Rajoy se ha comportado como un «franquista autoritario». Además, Vara pidió defender a Rajoy cuando se pone en duda su capacidad democrática. Al ser preguntado por las declaraciones realizadas el domingo por el ex primer ministro belga Elio Di Rupo, en las que calificó como «franquista autoritario» el comportamiento del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, Fernández Vara dejó claro que «ese señor no sabe quién era Franco».