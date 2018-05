Vara aclara que el futuro de la región no se arregla solo con economía verde Guillermo Fernández Vara, en su intervención en el Pleno de la Asamblea. / Brígido Ha insistido en la necesidad de «traer empresas» para que los jóvenes no abandonen la comunidad autónoma EFE Jueves, 31 mayo 2018, 11:42

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha aclarado que la situación de la región «no se puede arreglar sin economía verde y circular«, pero tampoco solo con ella, y ha insistido en la necesidad de »traer empresas« para que los jóvenes no abandonen la comunidad autónoma.

Fernández Vara ha respondido así en el Pleno de la Asamblea de Extremadura a una pregunta formulada al respecto por el portavoz de Podemos Álvaro Jaén, quien vuelto a criticar que la Junta no ejecute fondos europeos destinados a energías renovables y ha criticado que lo único verde en la política de Vara sea en muchas ocasiones su «corbata».

El presidente extremeño ha insistido en su apuesta por la economía verde y circular y ha invitado a Jaén a «sentarse a hablar» para ver como se puede optimizar y mejorar la ejecución de fondos y para preparar el nuevo programa operativo de la UE, pero «sin demagogia».

Vara ha resaltado algunos datos de la Estrategia de Economía Verde y Circular puesta en marcha por su gobierno, como que se han sumado a ella 120 ayuntamientos, 150 empresas y 100 centros educativos, mientras que se han iniciado 184 proyectos de I+D+i.

Ha indicado también que se han registrado programas de autoempleo por valor de casi 4 millones de euros en las convocatorias y ha aumentado un 17 por ciento la agricultura ecológica, mientras que hay iniciativas como el proyecto «mosaico» que es un «magnífico ejemplo de economía verde y circular».

Transporte sanitario

Por otro lado, Fernández Vara ha insistido en que no tiene «nada que ocultar» con respecto a la adjudicación del transporte sanitario de la región a la empresa andaluza Ambulancias Tenorio y que por encima de todo apoya a sus trabajadores, en respuesta a una pregunta formulada por el líder de la oposición y presidente regional del PP, José Antonio Monago, quien ha insistido en que existen «muchas sospechas» al respecto.

«Yo no soy el abogado de las empresas Tenorio, pero usted no debería ser el fiscal», ha dicho Vara a Monago, tras precisar que de los 850 trabajadores que prestaban sus servicios en la anterior adjudicataria, 755 se han subrogado y 95 no.

Además, de estos últimos, 35 han sido contratados posteriormente no por subrogación, por lo que quedan 60 sin subrogar y sin contratar, sobre los que los tribunales decidirán, por lo que la empresa los tendrá que admitir si está obligada a ello, ha explicado el presidente.