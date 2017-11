Vara aboga por la flexibilidad laboral para paliar el desempleo juvenil En la inaguración de la Feria de Empleo y Emprendimiento de la UEx ha precisado que le gustaría que los estudiantes extremeños se quedaran en la región EFE Miércoles, 8 noviembre 2017, 13:31

El presidente de la Junta de Extremadura ha destacado hoy en Cáceres la «flexibilidad» laboral a la que se está «abocado» para «superar el reto del desempleo juvenil» y ha puntualizado que la adquisición de «competencias, habilidades y capacidades es clave, por encima de los títulos».

«Una empresa te va a contratar en función de tus competencias y habilidades, no de los títulos que poseas», ha manifestado Guillermo Fernández Vara durante su intervención en la inauguración de LinKEM, la Feria de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Extremadura (UEx), en un acto que también ha contado con la presencia de la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez; y la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado.

«No os pongáis límites», ha subrayado el presidente ante un aforo lleno de jóvenes estudiantes en busca de su primera oportunidad laboral, además de precisar que ahora «las distancias no son lo que eran antes».

En ese sentido, ha precisado que le gustaría que los estudiantes extremeños se quedaran en la región y que retornaran los que se han ido «pero no hay que ponerse límites en un mundo tan cambiante y tecnológico», ha insistido.

Según Fernández Vara, los últimos datos señalan que «el 20 por ciento de la población compra online, un porcentaje que alcanza el 60% si se trata de jóvenes menores de 30 años», por lo que ha añadido que «ahora hay una parte de la ciudadanía que usa las redes sociales y otra que vive en ellas, algo que condiciona en gran medida el mercado laboral».

El presidente de la Junta de Extremadura ha afirmado que los jóvenes son el presente y ha abogado por «resolver los retos y desafíos que como civilización se tiene, uno de ellos es conseguir crear empleo para toda una generación muy bien preparada».

Por su parte, el rector de la UEx, Segundo Píriz, también presente en la inauguración, ha destacado que «el 66 por ciento de la población sigue demostrando una gran preocupación por el empleo, muy por delante del problema con Cataluña».

En este sentido, Píriz ha recalcado que «el 42 por ciento de los menores de 25 años no encuentran empleo en España» y que «esta sociedad no es sostenible ni viable si los jóvenes no encuentran un trabajo acorde a su preparación».

Al respecto, ha destacado el esfuerzo «que debe hacer la universidad para abrirse a las empresas y a cualquier iniciativa que facilite el contacto directo entre las compañías y los estudiantes».