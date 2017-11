Valones y extremeños

En agosto de 1986, visité Bélgica por primera vez y descubrí los cafés silenciosos, los trenes puntuales, las autopistas gratuitas e iluminadas, las patatas fritas con mayonesa, las cervezas con sabores intensos, las carne de caza con mermelada, los sorbetes entre plato y plato, la leche concentrada servida en porciones individuales, los ríos navegables, las playas inservibles donde nadie se bañaba, los mejillones pequeñitos, los chistes de belgas y cómo comportarse con un nacionalista.

El viaje lo hice con unos amigos gallegos que organizaban ferias de muestras. Viajaba con ellos en calidad de curioso útil: ellos me invitaban al viaje y yo les echaba una mano en lo que podía. En el aeropuerto, alquilamos un coche y la primera en la frente: no sabíamos que los nombres de las ciudades se escribían de maneras distintas según estuvieras en el Flandes flamenco o en la Valonia francesa. Teníamos que ir al sur pero acabamos en el este, en Leuven, es decir Lovaina, donde nos explicaron que habíamos tomado la dirección de Luik, o sea, Lieja, y que, al estar en Flandes, la cartelería de las autopistas estaba escrita en flamenco, nunca en francés, así que teníamos que buscar en los carteles azules los topónimos Namen (Namur), Bastenaken (Bastogne) y Aarlen (Arlon).

Desanduvimos el camino y entramos, por fin, en la Valonia francesa, donde los nombres de los pueblos estaban escritos en los dos idiomas. Paramos a comer y el 'maitre', un divertido francés de Metz, nos contó chistes de belgas y nos explicó que, para los franceses, los valones son como los de Lepe. De hecho, algunos chistes ya se los había escuchado a mi suegro referidos a uno de Lepe o a uno de Almendralejo.

Enseguida entendimos que los valones, es decir, los francófonos, eran los parientes pobres de Bélgica, los flamencos pasaban por ser los ricos, cultos y cosmopolitas y en Gent, Brugge o Antwerpen entendían que trabajaban para que pudieran vivir los vagos y subdesarrollados de Charleroi, Mons y Tournai. Es decir, lo mismito que ese locutor de la emisora catalana RAC 1 al que escuché iniciando su programa matinal con esta frase de ánimo: «Buenos días, venga, 'força', a trabajar, que hay que pagarle la pensión a una viejecita extremeña».

Aquel viaje a Bélgica tenía como objetivo promocionar en la Feria Agrícola de Libramont (sí, también allí el sur es agrícola y el norte es industrial) la Semana Verde de Silleda, el vino albariño, las conservas de las Rías Baixas y el aguardiente de Ourense. Pero a los pocos días, surgió un grave problema: los productos gastronómicos gallegos estaban retenidos en la aduana del aeropuerto por un problema burocrático, la feria se inauguraba a la mañana siguiente, acudía el Conselleiro de Agricultura de la Xunta y no había nada que exponer en el pabellón.

Para solucionar el problema, me mandaron con un concejal al aeropuerto de Bruselas. En la aduana, los policías hablaban flamenco y el concejal hablaba francés. No solo no se entendían, sino que discutían a voces y empezaron a insultarse: flamenco orgulloso, francés paleto y cosas así. Creí llegado el momento de intervenir y, no sé por qué, entendí que debía hacerlo en español. Oye, mano de santo. Al entender los polis flamencos que yo no era valón, y teniendo en cuenta que veraneaban en Mallorca desde que eran niños, todo se solucionó en un instante y volvimos a Libramont con nuestro cargamento de albariño, aguardiente y latas de conservas.

Años después, visité Flandes con mi familia. Entramos en un bar de Gante y mi mujer pidió «un café au lait s'il vous plait». Fue alucinante, no la atendían por hablar en francés, el jefe se hacía el sueco a pesar de ser flamenco. Afortunadamente yo ya sabía el truco: «Póngame un café con leche haga el favor». Sonrió, nos atendió y hasta le dio un caramelo a mi hijo. En fin, ahí, en Flandes, está Puigdemont y así podemos acabar nosotros cuando vayamos a Barcelona: pidiendo los cafés en inglés para que nos atiendan.