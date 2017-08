Valdefuentes celebra una feria con dos siglos de historia Procesión y música. Portando a San Agustín, y Antonio Orozco en Valdefuentes con el alcalde y unos vecinos. :: hoy La localidad cacereña pone hoy punto y final al festejo en honor a San Agustín, que ha tenido como plato fuerte el concierto de Antonio Orozco JAVIER SÁNCHEZ VALDEFUENTES. Martes, 29 agosto 2017, 07:41

A punto de terminar el mes de agosto, Valdefuentes ha celebrado su feria en honor a San Agustín, que tiene una larga tradición, con más de 200 años de antigüedad. El alcalde, Álvaro Arias, reconoce que es uno de los pocos eventos ganaderos de estas características que se celebra en la región. Más allá de las posibles transacciones económicas que se llevan a cabo, detalla que es una actividad social y de encuentro entre vecinos de poblaciones de la zona. «Cada año es un punto de reunión», añade.

Como no podía ser de otra forma, esta edición ha contado con un gran ambiente, con gran asistencia de público de diferentes edades y de distintas poblaciones.

La programación festiva en honor a San Agustín termina hoy con una jornada muy especial. Está dedicada a las asociaciones del municipio. «La labor de los colectivos sociales es muy importante porque participan en muchos actos a lo largo del año», apunta el primer edil. En esta ocasión, protagonizarán distintos espectáculos y mostrarán el trabajo que han realizado durante varios meses. «Creo que debe ser un día reivindicativo», explica Arias. Para ello, se proyectará un vídeo. Además, el público disfrutará de bailes, canciones y pequeñas obras de teatro, entre otras propuestas. La intención es que participe la mayoría de los colectivos de un total de 17. Será a partir de las once de la noche en la plaza del Convento. Este tipo de iniciativas también provoca que los vecinos se asocien y participen en la vida social de la localidad.

Además de esta propuesta, hoy continuará la actividad de las distintas atracciones para pequeños y jóvenes. También participan algunos adultos con sus hijos. La programación se completa hoy con la exposición de pintura en tela en el Claustro, a cargo de la Asociación de Mujeres y Hombres por la Igualdad Semillas de Futuro.

Así concluirá esta Feria de San Agustín que ha tenido una programación muy intensa. Comenzó el 25 de agosto, con uno de los platos fuertes de estos días lúdicos. Se debió a que tuvo lugar el concierto ofrecido por el artista Antonio Orozco. El primer edil asegura que solo por el montaje, ya merecía la pena ver este espectáculo. El cantante no defraudó a sus numerosos aficionados. Arias no tiene dudas de que hay que sentirse orgulloso de que la localidad cacereña cuente con un artista de la talla de Orozco. «Creo que es algo para presumir», señala. El artista no se fue de la localidad sin conocer la historia y los productos agroalimentarios típicos de la población.

Al día siguiente, la programación se centró en un festejo taurino, con la participación de Sánchez Vara y Nuno Casquinha, que lidiaron cuatro novillos. Después, hubo suelta de vaquillas para que se toreasen al estilo tradicional. Por la noche, en la Loja, se celebró un espectáculo de coplas y boleros.

El pasado domingo, se inició la ancestral feria de ganado que está tan arraigada en la comarca. Además, el primer edil destaca que se llevó a cabo la recreación de 'La trilla en la era', con la intención de que los más jóvenes conocieran esa actividad propia del campo. Explicaron las distintas fases. Para ello, se contó con vecinos ataviados con el traje típico de pastor y pastora. Además, se mostraron diferentes instrumentos de labranza y su uso, como un arado, sacos de trigo y un carro. Esta concurrida iniciativa contó con una degustación de un gazpacho típico de la era, como es el de ajo, y una sangría.

Todo ello estuvo amenizado por un cantaor del pueblo «que nos transportó con canciones de trilla a otras épocas», explica entusiasmado el primer edil. Tuvo lugar en el recinto ferial del Regajo. Durante esta jornada, también se celebró un mercado del trueque, con diferentes ventas, compras e intercambios. La jornada festiva terminó con una verbena, con un gran ambiente. Hubo productos muy diversos.

A pesar de no ser día festivo en muchos lugares de la región, el día grande de esta feria se vivió ayer, con la celebración del patrón, San Agustín. Ya, desde muy temprano, se abrió el recinto ferial de ganado, con la exposición y venta. A media mañana, tuvo lugar la misa y una procesión, con la imagen del patrón. No faltó la música de la charanga Alegría, que amenizó distintos puntos de la localidad, con una buena participación de vecinos, no solo del municipio, sino también de otros lugares aledaños. Los más pequeños no perdieron la oportunidad de montarse en diferentes atracciones.

Además de la intensa programación llevada a cabo durante la Feria de San Agustín, la población ha contado durante todo el mes de agosto con multitud de actividades. Se comenzó el 3 y, a partir de ahí, no se ha parado. Ha habido desde rutas nocturnas hasta representaciones teatrales, entre otras actividades.