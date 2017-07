Vacaciones sin receta

MÉRIDA. Decenas de extremeños saldrán en los próximos días de la región para disfrutar de las vacaciones veraniegas. Y también decenas de personas afincadas en Madrid, Cataluña y País Vasco pisarán suelo extremeño para estar con sus familias durante unas jornadas o semanas. En uno u otro caso habrá que tener en cuenta un asunto médico-administrativo que condicionará esos desplazamientos. La receta electrónica, la fórmula que de forma abrumadora se utiliza en Extremadura para la prescripción y compra de medicamentos, no puede ser usada en todo el territorio nacional.

Los extremeños no podremos emplearla en destinos turísticos tan frecuentados como Andalucía o Baleares. Y, al revés, tampoco los madrileños, vascos o catalanes que pisen Extremadura.

El motivo es que a pesar de que Extremadura es pionera (fue la primera junto a Canarias en ponerla en marcha) en el desarrollo de la receta electrónica, buena parte de comunidades no lo ha hecho. No existe lo que se denomina interoperabilidad, que permite a los pacientes obtener sus medicamentos indistintamente en la región en la que se encuentren aunque sean de forma transitoria, como ocurrirá durante los periodos vacacionales.

Cecilio Venegas Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz «Extremadura es pionera con la receta pero otras regiones no se han esforzado por implantarla»

Con las recetas electrónicas, vinculadas a las tarjetas sanitarias, se retiran fármacos sin la antigua receta de papel, residual en la región aunque aún sigue vigente. Especialmente importante es para quienes tengan que salir de Extremadura y estén sujetos a tratamientos para enfermedades crónicas.

«Como las ventajas que tiene la receta electrónica son muchas, no poder disponer de ella aunque sea de forma transitoria acarrea también evidentes desventajas e inconvenientes», recuerda Cecilio Venegas, presidente del colegio de farmacéuticos de la provincia de Badajoz. Remarca que «la culpa no es de Extremadura, que fue la primera en ponerla en marcha y hacer sus deberes, sino de otras comunidades que no han hecho los suyos».

Ahorro en tiempo y dinero

A grandes rasgos, las 680 farmacias y los 100 centros de salud de Extremadura emiten ya recetas por vía electrónica. Son la inmensa mayoría (96,11%) de las que circulan por la región. En ellas no solo aparecen los fármacos a suministrar sino que «se aporta información sobre la salud de la persona y su seguimiento farmacoterapéutico».

En clave económica, los 150 millones de recetas electrónicas que se han dispensado ya en Extremadura han supuesto un ahorro de 80 millones, según los cálculos de los colegios farmacéuticos. Ahorro en papel, en consultas médicas y mayor control y eficiencia del gasto sanitario, además de más comodidad para el paciente, insiste Venegas como grandes ventajas.

De forma práctica, si usted veranea en las playas de Huelva o Cádiz o pasa unos días en Ibiza, no podrá ir a una farmacia con la tarjeta del SES, con la que se pueden comprar medicamentos, y usarla. Tendrá que ir al centro de salud correspondiente y contarle al médico lo que necesita. Este emitirá una receta en papel y con ella podrá acudir al farmacéutico.

Un segundo obstáculo tiene que ver con el copago farmacéutico que tienen que pagar los pensionistas desde 2012. Hasta ese año, los jubilados no pagaban nada por los medicamentos, independientemente de sus ingresos.

Los que no puedan disponer de receta electrónica deben abonar el copago farmacéutico completo en el sitio donde compren las medicinas. No se les aplicará por tanto los topes máximos de 8 y 18 euros al mes en función de los ingresos que prevé la legislación. Es cierto que posteriormente podrían recuperar ese exceso de copago pero implica superar trámites burocráticos.

Hay que presentar en los servicios territoriales de Salud de Cáceres o Badajoz, según la provincia en la que se esté censado, una petición por escrito de devolución y las facturas de la oficina de farmacia donde adquirió el medicamento. En la práctica, muy pocos acuden a esa reclamación administrativa, sostienen desde el sector.

Extremadura puede ya intercambiar recetas electrónicas con siete comunidades españolas: Galicia, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana y Canarias. En estos territorios, por tanto, los extremeños podemos utilizar este sistema sin ningún obstáculo para comprar medicamentos.

Asturias será la próxima región que se incorporará a ese grupo de forma inminente aunque se desconoce la fecha exacta.

«Se dijo que era cuestión de tiempo que todo el sistema nacional de salud estuviera interconectado pero lo cierto es que a estas alturas de 2017 seguimos viviendo realidades muy diferentes en función del sitio de España donde vivamos o estamos, aunque sea, como en el caso de las vacaciones, de forma ocasional», añade el presidente del colegio de farmacéuticos de Badajoz.

«Algunas comunidades no se han sumado a la receta electrónica por cuestiones políticas, por eso de querer diferenciarse de las demás, y otras porque seguramente ven que no les trae cuenta desde el punto de vista económico al ser territorios más receptoras que emisoras de recetas», concluye Cecilio Venegas.