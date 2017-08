De vacaciones en el pueblo Los extremeños que emigraron a otro país eligen su localidad de origen para pasar el mes de agosto antes de regresar a Francia, Alemania, Italia, Holanda o Suiza J. LÓPEZ-LAGO Domingo, 27 agosto 2017, 00:10

Raquel ha conseguido que este verano su hijo duerma la siesta debido al calor, María se ríe cuando su pequeño se sorprende de que en agosto no llueva y Pedro reconoce que este mes lo dedica a no hacer nada. Son extremeños que pasan sus vacaciones en el pueblo.

Están en Casar de Cáceres, Villanueva del Fresno y Almendral. El resto del año trabajan en Holanda, Alemania o Italia. Nathalie, de Valverde de Leganés, dice que Gilles, su marido francés, ya es prácticamente valverdeño pues vienen cada verano al pueblo de sus padres, por eso sus hijas tienen una pandilla en París y otra en Extremadura. Todos emigraron en busca de un futuro laboral mejor, como el cauriense Pedro David Díaz, encofrador que en breve regresa a Suiza, pero que no renuncia a las fiestas de San Juan.

Los jóvenes de Madrid y el País Vasco emigraron el triple que los de Extremadura durante la crisis económica, muchos forzados por la falta de oportunidades laborales en España. La conclusión es del informe ‘Panorama Social’ de Funcas, que el año pasado hablaba de una tasa de emigración de 216 personas por cada 100.000 residentes para Extremadura.

Pero no hay que remontarse a la reciente crisis para vincular emigración y Extremadura, una región que siempre ha enviado mano de obra al extranjero. Solo en la provincia pacense, la Asociación de Badajoz de Emigrantes Retornados (ABER) calcula que entre 1955 y 1974 salieron 50.000 personas. Por edad, muchos ya han regresado a Extremadura a vivir su jubilación. Otros ni siquiera saben dónde pasarán sus últimos años, pero el mes de agosto suele ser propicio para darse una vuelta por el pueblo de origen. Al margen de cifras cada caso es una historia completamente diferente, tanto por la edad como por las circunstancias que motivaron su viaje a un país extranjero. En lo que todos suelen estar de acuerdo es en que como las vacaciones en el pueblo no hay nada igual, son las mejores.

Pedro Cordón - Almendral "Yo vengo a desconectar, a relajarme"

Pedro Cordón es de Almendral (Badajoz, 1.280 habitantes), pero sabe lo que es emigrar porque sus padres se fueron a Suiza cuando eran muy jóvenes y él tenía solo 8 años. Aunque ellos regresaron hace ya más de veinte años, Pedro decidió quedarse en este país y estudió dirección hotelera en Lausana.

Aunque visita Almendral bastante a menudo, sigue siendo un emigrante extremeño, ahora en Italia. Este joven soltero de 45 años es director de un hotel de la cadena Barceló en Milán. Anteriormente ha trabajado en Suiza, Luxemburgo y Francia, además de otras capitales españolas. Y aunque hace escapadas puntuales de fin de semana a su pueblo extremeño, es de los que dedica la mitad del mes de agosto a Almendral. Allí están sus familiares y una pandilla de amigos que conserva. «Cuando trabajaba en Valencia tardaba más en llegar a Extremadura que ahora que estoy en Italia pues solo tardo cuatro horas en volver a mi casa cogiendo un vuelo entre Milán y Sevilla», dice.

Sobre su rutina en Almendral Pedro responde en italiano. Habla de «Il farniente, ¿sabes lo que significa? No hacer nada», cuenta sentado en un bar de la Plaza Grande delante de un café. «Yo en vez de playa prefiero la vacaciones en mi pueblo. Es lógico que cuando estás todo el año fuera quieras estar en casa. Aquí vengo a desconectar, a relajarme. A veces atiendo el correo electrónico, eso es inevitable, pero es en otro contexto. Como mucho hago deporte con la bici. Salgo a hacer alguna ruta con la ‘mountain bike’ porque aquí sacas un brazo de la cama y ya estás en el campo».

Para Pedro, que habla inglés, italiano y francés, su futuro es desconocido. Por su puesto, director de hotel, sabe que las cadenas los mueven de destino cada cuatro años aproximadamente. Pero regresar a Extremadura no entra en sus planes profesionales. «Es mi tierra y se vive bien, pero hay que tener en cuenta las condiciones laborales». Señala que él vuelve muy a menudo a Extremadura –«otra gente de aquí vive en Madrid y no creo que venga tanto»– y además se siente muy conectado a su región pues sigue la actualidad por Internet prácticamente a diario. «En la época en la que emigraron mis padres era muy complicado, pero ahora no tienes la sensación de estar lejos». Según dice, solo echa de menos las lentejas y la tortilla de patatas que le prepara su madre.

Pedro Cordón, en la Plaza Grande de Almendral, trabaja de director de hotel en Milán (Italia). / Casimiro Moreno

Nathalie Rodríguez - Valverde de Leganés «He conservado mi pandilla»

En Valverde de Leganés (Badajoz, 4.200 habitantes) también hay personas que emigraron y estos días pasan la mejor época del año por sus calles, bares y parcelas.

Manuel Rodríguez se fue a Francia en 1966 cuando tenía 19 años. Allí pasó 30 años, la mayoría de ellos trabajando como especialista en calefacciones. Se fue porque se enamoró de otra valverdeña que había emigrado a este país unos años antes. Su hija, Nathalie Rodríguez Jiménez, nació en París hace 47 años y este mes de agosto lo ha pasado en Valverde de Leganés con su marido, Gilles, y sus dos hijas, Matilde y Charlene, de 23 y 20 años respectivamente. Vienen todos los veranos y en navidad. Dicen que ya le tienen cogido el truco al viaje, 1.650 kilómetros que tardan en recorrer 15 horas saliendo siempre sobre las diez de la noche para llegar al día siguiente a la hora de comer.

Gilles, rubio y con marcado acento extranjero, es habitual del Bar El Conejo, ahora llamado La Taberna. Sus hijas suelen hacer visitas a Badajoz, sobre todo al centro comercial El Faro. Todos coinciden en que los veranos en Extremadura son mucho más entretenidos. El calor lo mitigan en la piscina que tienen en su chalé a las afueras del pueblo.

Nathalie, que habla perfectamente español, es dietista en París y vuelve al pueblo desde que era pequeña. «Mi padre nos traía los meses de julio y agosto, así que he conservado mi pandilla. Todo el mundo me conoce, aunque yo todavía no conozca a todas las personas del pueblo». Además de los chapuzones en la piscina, alguna visita a Mérida o Badajoz y hacer deporte son parte de su rutina, que por las noches suele acabar en el bar con los suyos, una costumbre que reconoce no hay en el país galo, donde los amigos, dice, se juntan en casa.

«Lo que más me gusta es el ambiente, todo es mucho más relajado comparado con la vida de Francia, que es más estresante. A mi marido le encanta estar aquí. El viene desde 1992, se puede decir que es valverdeño», señala Nathalie.

En primer plano, Nathalie Rodríguez con su padre Manuel, emigrantes en París (Francia). Detrás, el marido y las hijas de Nathalie en Valverde de Leganés. / Casimiro Moreno

María Almeida - Villanueva del Fresno «Aquí hay otra forma de ver el mundo»

Dice María Almeida Sánchez, que disfruta los veranos en Villanueva del Fresno (Badajoz, 3.600 habitantes), que este verano su hijo ha exclamado sorprendido, «¡mamá, qué raro, aquí todos los niños hablan español y además lo hablan muy bien!».

María tiene 36 años, vive en Alemania, país donde conoció a su marido, que es turco. Ocurrió con 28 años cuando hizo un viaje a Berlín con un amigo. Al final terminó estableciéndose en 2010 en la localidad germana de Aquisgrán, muy cercana a las fronteras con Bélgica y Holanda. Esta extremeña estudió primero Magisterio en Badajoz y después Humanidades en Cádiz, así que quería trabajar como profesora de español. «No fue fácil conseguir trabajo, primero porque los sueldos eran muy precarios y porque allí los centros están muy alejados entre sí». Ahora puede decir que ha encontrado cierta estabilidad profesional y familiar. Enseña español a adultos en una universidad popular y es madre de un niño de dos años, Deniz, y una niña de ocho meses, Carmen. «Llevamos en Villanueva del Fresno tres semanas, llegamos el 3 de agosto y al mayor le llama la atención que no haya llovido ningún día».

María se casó con Erkal en Badajoz y suelen regresar al pueblo en navidades y en verano. «Aquí hay otra forma de ver el muno. Hay otras horas para comer, existe la costumbre de estar todo el día en la calle. Ahora son las fiestas del pueblo y a lo mejor te quedas con el niño en la plaza hasta las dos de la mañana ¡si hiciera eso en Alemania pensarían que soy una mala madre!», dice riendo María, que en su pueblo extremeño ya le dicen ‘la alemana’ y a su hijo ‘el alemanino’.

Esta pacense adora Alemania por la tranquilidad que hay y por la seguridad económica. Además, reconoce que le gusta el orden, «aunque solo sea para romperlo de vez en cuando», matiza. Según dice, en su nuevo país son muy tolerantes con los emigrantes y jamás tuvo ningún problema por ser extranjeros ni ella ni su marido. Es más, asegura que la cultura española gusta mucho, hasta el punto que entre sus alumnos abundan quienes desean aprender español solo para aprovechar mejor las dos semanas que pasan de vacaciones en nuestro país.

María Almeida, de Villanueva del Fresno, vive en Alemania. / Pakopí -

Raquel Ronco - Casar de Cáceres «La emigración es un drama y una oportunidad»

Raquel Ronco Barrantes pasa casi dos meses en su pueblo, Casar de Cáceres (4.600 habitantes), pero su marido, Rubén Gómez Sánchez, de Mérida, apenas puede acompañarla quince días para no agotar todas sus vacaciones y poder regresar a Extremadura en otras ocasiones del año. Esta pareja vive en Holanda desde marzo de 2013 obligada por las penosas condiciones laborales que sufren en España los científicos.

«Mi marido es bioquímico y cuando haces la tesis, para asentarte científicamente tienes que estar fuera dos años. Nos fuimos cuando le hicieron un contrato en el hospital de Utrecht y justo entonces yo estaba embarazada de cuatro meses, así que mi hijo nació allí».

De momento, Rubén disfruta de una beca Marie Curie, una de las más codiciadas por la comunidad científica, aunque Raquel reconoce que la que les gustaría conseguir algún día es la Ramón y Cajal, la única que permite tener cierta estabilidad a los científicos en España, para poder regresar, confiesa algo emocionada esta extremeña.

«Los comienzos en Holanda fueron duros, pero es una experiencia bonita, aunque echas de menos a la familia y sobre todo el sol. Mi hijo, Pablo, que ahora tiene tres años, cuando ha vuelto al pueblo este verano preguntaba por qué aquí no hay bicis. A él le resulta raro que haga tanto sol y que en los bares no haya juguetes porque en Holanda todas las cafeterías tienen una zona de juego infantil. La verdad es que sus costumbres son holandesas».

Durante julio y agosto Raquel se levanta en su pueblo extremeño, hace la compra, sobre las doce ya están la piscina y allí se queda con su pequeño hasta las dos y media más o menos. «He conseguido que mi hijo aquí duerma la siesta por el calor, cosa que en Holanda nunca hace. La tarde y la noche la pasamos normalmente en el parque».

Raquel no trabaja en Holanda porque dice que las guarderías allí son muy caras, así que aprovecha para quedarse con su hijo. A principios de septiembre regresan, aunque ahora viven en Groningen desde que el laboratorio en el que trabaja su marido se trasladó a esta ciudad holandesa situada a 40 kilómetros de Alemania.

Ella tiene su propia vivienda en Casar y desearía no irse. «Como se está en casa no se está en ningún sitio, pero para mí es muy importante que vivamos los tres juntos», dice mientras reconoce que echa mucho de menos a su familia y amigas, pero que herramientas como el ‘guasap’ o el ‘skype’ le permiten mantener un contacto diario, ya que aunque Holanda le parece un buen país para vivir los holandeses son en su opinión un poco fríos.

«Yo la emigración –reflexiona– la veo un drama por un lado, y en nuestro caso porque se debe a que la ciencia está muy mal valorada en España, pero por otro lado reconozco que irse a vivir a otro país es una experiencia que te hace más fuerte. Nunca hubiera imaginado que iba a tener a mi hijo sola en otro país y he comprobado que me las apaño perfectamente, además de otras ventajas como que tanto mi hijo como yo hablemos inglés, que es el idioma que más se usa en Groningen, además del holandés que es un poco más difícil».

Raquel con su hijo Pablo en Casar de Cáceres. En septiembre regresan a Holanda. / Lucía Campón Gibello

Pedro David Díaz - Coria «Al principio estuve un mes a la deriva»

A sus 55 años Pedro David Díaz trabaja en Suiza. Nació en Coria (Cáceres, 13.000 habitantes) y lleva trabajando cuatro años en la población de Biberist, informa Eladio Paniagua Simón. Su caso es el de tantos autónomos del sector de la construcción golpeados por la crisis. «Al principio estuve un mes a la deriva entre abril y mayo de 2013», reconoce. Después la muerte de su padre le obligó a regresar a Coria, volviendo en septiembre a Suiza, donde al fin encontró trabajo de encofrador. Fue duro –dice– tener que abandonar el hogar, formado por su mujer y dos hijos, pero debido a la necesidad no tuvo más remedio que mirar para adelante y fraguarse un futuro gracias a que ha ido conociendo a compañeros que le han ayudado, si bien admite que se siente muy solo, ya que su mujer y sus hijos viven en Coria y le visitan esporádicamente.

Pedro David no falta en su pueblo en navidades ni por San Juan y este año ha cogido vacaciones en el mes de agosto para ir a la boda de una sobrina. Amante de su ciudad, cada vez que vuelve se la encuentra transformada, con grandes avenidas y nuevas rotondas. Su mujer es partidaria de que continúe en Suiza y estaría dispuesta a marcharse para tener al lado a su marido. Si las sensaciones a principios de agosto para estos emigrantes son de alegría intensa, ahora que finaliza el mes algunos se llenan de dudas después de disfrutar de su pueblo de toda la vida.