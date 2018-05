Vacaciones a destiempo El de las comunicaciones no es el único problema de Extremadura. Aquí también se están abandonando campos y tierras, como en Ibiza, aunque en nuestro caso la alternativa no es dedicarse a otra cosa, como el turismo, sino irse con la música a otra parte TERESIANO RODRÍGUEZ NÚÑEZ Viernes, 4 mayo 2018, 23:36

La semana pasada estuve en Ibiza, en esas vacaciones 'low cost' que organiza el Imserso fuera de temporada para los jubilados. Con ello mata dos pájaros de un tiro: consigue que los jubilados puedan viajar a lugares de veraneo, aunque sea fuera del verano, y que buen número de hoteles playeros no tengan que cerrar y poner a sus empleados de patitas en la calle hasta que se comience a oler a verano. El tiempo estuvo tirando a malo, con rachas de lluvia y viento, lo cual no impidió que algunos ¿valientes? se dieran un chapuzón, como si fuera cosa obligatoria.

La primera vez que visité aquellas islas fue hace más de cincuenta años, cuando todavía los hippies no las habían descubierto ni eran destino casi obligado de navegantes pudientes con yates de mucho calado. De entonces a hoy las construcciones se han multiplicado, particularmente en las localidades costeras, aunque la amenaza y la presión sobre zonas del interior también es fuerte y constante. Y no parece que los nativos pongan mucha resistencia, cuando lo que salta a la vista es el abandono casi total de las tierras de cultivo. En tiempos no tan lejanos, la agricultura y ganadería representaban el cincuenta por ciento de la producción de Ibiza; hoy apenas llega al 2. Llamaban entonces la atención las plantaciones en sus valles de olivos, almendros, higueras, algarrobos, naranjos… y hasta alguna viña. Y allí siguen hoy los árboles, pero gran parte de las fincas están medio abandonadas.

Se ve que los ibicencos han optado por el turismo. Incluso habrá quienes piensen que los propios extremeños estamos encandilados con Ibiza, a juzgar por todos los que elegimos la isla para disfrutar de estas vacaciones baratas y a destiempo. Pero me sospecho que el truco del éxito no ha estado en el fin sino en el medio. Me explico. Los que optamos por semejante opción cogimos un avión en el aeropuerto de Badajoz y en poco más de una hora gracias al viento de cola estábamos en Ibiza, cuando el año pasado echamos un día entero entre autobús y AVE para –pasando por Madrid– ir de Badajoz a Salou, en la costa catalana. Y encima, por si el viaje no era bastante penitencia, malcomidos por el camino. Todo esto lleva a denostar una vez más las comunicaciones a y desde Extremadura, otro de nuestros problemas importantes, en cuya solución llevamos enredados una veintena de años a base de promesas falsas o incumplidas. Y aún ahora, cuando puede parecer que todo está encarrilado y en marcha, se comprende que acabemos actuando como gatos escaldados huyendo del agua fría ante el temor de que al final, una vez más, las cuentas no cuadren, las obras necesarias se dilaten y lo que iba a ser AVE no pase de ave de corral, como las gallinas.

Pero no nos engañemos, como si el de las comunicaciones fuera el único problema de Extremadura. Aquí también se están abandonando campos y tierras, como en Ibiza; aunque en nuestro caso la alternativa no es dedicarse a otra cosa, como el turismo, sino irse con la música a otra parte. Porque con el abandono de las tierras está llegando también el abandono de los pueblos, muchos de los cuales pierden población a ojos vista. Bien tristes ambas cosas, sin que a ninguna de las dos se les ponga remedio: los extremeños seguimos teniendo, con algunas zonas de Andalucía, los niveles de renta más bajos del país, según los datos recientemente publicados. Hace solo unos días, la Fundación BBVA publicaba los datos europeos de competitividad: con una media de 100 en la UE, la sobrepasaban en España Madrid y el País Vasco, en tanto se le acercaban Navarra y Cataluña; Andalucía se quedaba en la mitad (49,6) y cerraba la lista Extremadura con un 40.8. En cuanto a innovación y actividad investigadora, que condicionan la competitividad, los datos vienen a ser parecidos: sobre una media de 100 en la UE, la sobrepasan Madrid, País Vasco, Cataluña y Navarra, y cierra la lista Extremadura, que se queda en la mitad (50%).

Con esta triste realidad ante nuestras narices, con zonas de la región importantes en otro tiempo que se están quedando despobladas, con los mayores índices de paro de España, con la juventud probablemente mejor preparada de nuestra historia que tiene que buscarse la vida fuera, con producciones importantes de materias primas muchas de las cuales salen de la región sin ni siquiera una manipulación o elaboración primaria… ¿pueden nuestros políticos perderse en devaneos, en luchas dialécticas de partido o en practicar la oposición por sistema sin importar demasiado de qué vaya la cosa? ¿Es que no tienen o no saben mejor cosa que hacer? Uno ha tratado de seguir de cerca la vida política extremeña, en parte por puro civismo, pero más por deber en función del propio trabajo. Creo que ha habido altibajos, con períodos mejores y peores. Pero da la sensación de que estemos atravesando una zona de sombras, un período anodino, un caminar por vericuetos que no se sabe muy bien adónde llevan, si es que llevan a algún sitio. Se comprende que la euforia de la «transición», cualquiera que fuera el camino a seguir, haya pasado y que no va a volver. Pero de ahí a llevar la contraria porque sí o a la despreocupación, hay un trecho. A nadie se le puede obligar a asumir un cargo político representativo; pero si lo asume, es su deber cumplir con las obligaciones y tareas que ello comporta. Por cierto, esto no lo pensé en Ibiza: se me ha ocurrido a la vuelta, a la vista de lo que se cuece por aquí.