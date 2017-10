«Usar el artículo 155 es un elemento que puede usarse pero no es la purga de Benito» 01:47 Guilllermo Fernández Vara / BRÍGIDO Rechaza las cargas pero enfatiza que la Guardia Civil y la Policía también han sido atacadas «y están saliendo como perros de Cataluña» CELESTINO J. VINAGRE Martes, 3 octubre 2017, 11:25

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, considera que la aplicación 155 de la Constitución, que conlleva en la práctica la intervención del Gobierno de una autonomía para hacer cumplir las leyes en su territorio, es un instrumento más pero no el único en el actual escenario conflicto catalán. «Es un elemento más que puede usarse (si el Parlament declarara unilateralmente la independencia de Cataluña) pero no es el único. No hay que simplificar los términos. No es la purga de Benito», ha indicado Vara. Un artículo, ha agregado, de «enorme» complejidad. El presidente extremeño avanza además, que si llega a aplicarse ese artículo sería la constatación del fracaso de la política, algo que, a su juicio, ya se ha visualizado este domingo con el referéndum ilegal. No obstante, aclara que lo que ocurrió el domingo «se sale de toda normalidad. Estaban fuera de la legalidad y siguen fuera de la legalidad».

Para Fernández Vara, hay que propiciar las suficientes «dosis de serenidad» para abordar una situación «enquistada». La respuesta, afirma, «tiene que ser con las leyes pero no solo con las leyes. Tiene que haber política. Hay que recuperar su valor de la política». En este sentido, ha dicho que «todo no se puede resolver por la vía judicial». El dirigente socialista ha avanzado que se hace necesario acudir a las urnas en el conjunto de España para votar una reforma constitucional que permita solucionar «el gravísimo problema territorial que tenemos en España como lo demuestra que una comunidad autónoma quiera salirse, con una parte de la gente que así se ha manifestado aunque haya otra gran parte que no ha dicho nada. Hay que ponerle fecha a esa votación».

Vara considera que el presidente del Gobierno debería solicitar una entrevista inmediata a Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat porque «la política está para resolver las cosas difíciles. Todo lo que se está viviendo ahora es el fracaso de todos». También se ha referido Vara a las acciones violentas visualizadas este domingo en Cataluña. De un lado, las cargas policiales para impedir que se desarrollar el referéndum ilegal. De otro lado, las agresiones e insultos a guardias civiles y policías nacionales. «Las violencia es rechazable. Toda violencia. La que deja unos heridos (activistas en favor de votar y la independencia) y otros heridos (guardias y policías que intervinieron por orden de la justicia», ha comentado Vara, quien se ha mostrado especialmente crítico por cómo guardias civiles y policías nacionales han sido expulsados de hoteles en las últimas horas. «Los están tratando como perros. Yo si fuera guardia o policía estaría muy preocupado. Me sentiría abandonado». ¿Por quién, se le ha cuestionado?. Fernández Vara ha hablado del Gobierno pero también de los «progres de pacotilla» que no defienden que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no actúan por su cuenta sino para defender el estado de derecho.

Vara ha concluido lamentado la pasividad del Ejecutivo de Rajoy a la hora de ponerse a hablar, como así ha prometido, con los partidos políticos y debatir en el Congreso o en el Senado para intentar llegar a un acuerdo. La crisis catalana, hay que recordar, no se abordará en Cortes Generales hasta la próxima semana.