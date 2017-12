El último regalo, un cuento a medida Escena de la serie de televisión 'Pulseras rojas'. :: hoy La extremeña Alicia Chamorro ayuda a personalizar historias para niños con enfermedades incurables J. LÓPEZ-LAGO Martes, 26 diciembre 2017, 07:42

De no ser por personas como Alicia Chamorro, el mundo sería menos habitable. Esta extremeña es enfermera y ha visto en primera persona las circunstancias que rodean a niños sin posibilidad de salir adelante. Su aportación es contribuir a que el último regalo de sus vidas sea inolvidable: un cuento personalizado elaborado con una producción profesional de música y voces. El resultado consigue una ambientación de película y llega presentado con una ilustración que lo hace único.

Para ella la literatura es una forma de acompañamiento, una terapia necesaria cuando a la familia no le queda energía para hacer vida social. El niño o niña tiene una sintomatología muy inestable y apenas puede salir de casa, por lo que dejan de ver a amigos o compañeros de colegio. También ha comprobado que el entorno más cercano se va alejando porque no saben cómo abordar a una familia en la que un miembro menor de edad tiene una enfermedad incurable.

«En este contexto, nuestra apuesta es hacerlos felices, ilusionarlos, trabajar con los hermanos, que colaboran con nosotros. Durante la creación del cuento conseguimos cambiar las dinámicas en un hogar donde la mayoría se siente descolocado y crear buenos ratos gracias a unos cuentos que son absolutamente suyos. La vida no se alarga, la enfermedad no se cura, pero sí puedes hacer que sean felices al final. Buscamos minimizar los tiempos de angustia mientras el cuento lo hacen absolutamente suyo con la mejor música y las mejores voces (...) Yo primero los conozco a ellos y a sus familias, me cuentan qué les gusta o qué hacen, aunque la historia no va de la vida de los niños. A través de rasgos de los personajes y la trama creo una identificación y la familia a la que va dedicada se reconoce. Igualmente, quienes conocen a esta familia y lean el cuento sabrán que son ellos», explica sobre el proceso.

Cuidados paliativos pediátricos

Chamorro tiene ahora 33 años y su formación como experta en trabajos comunitarios y terapia narrativa, así como el título en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, completan su diplomatura en Enfermería. Un perfil idóneo para construir una realidad paralela que sirva de evasión.

Después de estudiar en la Universidad de Extremadura trabajó en el Hospital Oncológico de Bruselas y en el San Juan de Dios de Barcelona hasta el año pasado, cuando se especializó en cuidados paliativos pediátricos. Primero en el seno de un proyecto de investigación de la Universidad Internacional de La Rioja, y desde el pasado mes de noviembre, como entidad, ha impulsado la asociación 'Cuéntame Algo Que Me Reconforte' (CAQMR), a la cual se dedica al cien por cien.

Chamorro explica que todo empezó en la unidad de Oncología en Bruselas. «Ahí enfoqué mi atención hacia los cuidados paliativos. Era la parte de la Medicina que tiraba de mí porque es algo que no se elige. Siempre me había gustado la Literatura, así que vi la posibilidad del uso de la ficción para la evasión. Según me fui acercando a la neurolingüística iba descubriendo cómo el lenguaje nos condiciona y las metáforas actúan como un distorsionador de la realidad, un punto de fuga, una lanzadera para transportarnos a una vida paralela. Vi que la literatura tiene elementos muy potentes que se pueden aprovechar en cuidados paliativos pediátricos».

De momento, en la directiva y núcleo fundador de Cuéntame Algo Que Me Reconforte (CAQMR) hay un escritor, ensayista y poeta; una locutora y actriz de voz y doblaje; una creativa publicitaria, directora de arte y locutora; enfermeros que escriben, una actriz, y un ingeniero en Informática vocalista de un grupo musical.

Según dice, solo en España fallecen más de 3.000 niños al año, de los cuales un 60 por ciento necesitará un equipo especializado.

Ella ha puesto en marcha los primeros cuentos, pero le hacen falta recursos para llegar a más familias. En estos momentos trata de reunir a los profesionales adecuados que quieran ser voluntarios (requiere locutores, músicos, escritores y dibujantes) y de encontrar financiación, tarea en la que colabora estrechamente con la Fundación Porque Viven, dedicada a los cuidados paliativos en España.

Alicia Chamorro difunde su asociación recién creada y una propuesta que asegura no tiene precedentes, pero sobre todo desea llamar la atención sobre las pocas unidades de cuidados paliativos pediátricos en España -las más sólidas en Madrid y Barcelona-. Según denuncia, «la realidad de los cuidados paliativos pediátricos es, con diferencia, una de las más precarias de las especialidades médicas (...) el abandono por parte de las políticas sanitarias es escalofriante».