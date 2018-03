Las últimas lluvias anuncian una primavera moderada para los alérgicos Dos jóvenes se protegen del polen que inunda el aire. :: hoy Las precipitaciones y las temperaturas a finales de abril y principios de mayo harán que la balanza se incline hacia la intensidad leve o la alta ANTONIO J. ARMERO Cáceres Jueves, 22 marzo 2018, 08:02

Los alérgicos extremeños lo pasarán esta primavera peor que el año pasado pero menos mal que otras veces. Si se cumple el pronóstico, los principales alérgenos registrarán en la comunidad unos niveles de concentración en el aire moderados, frente a los leves de 2017. «Iba a ser una primavera con bajos niveles de polinización, pero con las lluvias que hemos tenido estas últimas semanas en la región, probablemente va a ser moderada o algo más que moderada, aunque no mala», anticipa Jesús García Menaya, alergólogo del SES (Servicio Extremeño de Salud) y miembro del comité de aerobiología de la SEAIC (Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica).

Según este último organismo, se estima que las concentraciones de pólenes alcanzarán los 5,135 gramos por metro cúbico en Badajoz y los 4,245 en Cáceres. Para situarse, esta misma entidad recuerda que atendiendo al número de gramíneas recogidas, podemos clasificar a la estación típica de este tipo de alergias como muy leve si son menos de mil gramos por metro cúbico de aire, leve si no se llega a los cuatro mil, moderada entre cuatro mil y seis mil, e intensa a partir de esta última cifra. Es decir, se anuncia una primavera moderada tirando a leve en Cáceres y moderada más cerca de intensa en Badajoz, según el vaticinio que hace la SEAIC a partir de tres pilares: los datos que recopila su comité de aerobiología, la información que le facilita la Agencia Estatal de Meteorología y el tratamiento de las cifras que hace el Área de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Castilla La Mancha.

«La mayor o menor presencia de gramíneas depende de varios factores, entre ellos lo que haya llovido durante el otoño y el invierno», explica el doctor García Menaya. Él añade que el tiempo que haga durante las próximas semanas será lo que en gran modo, determine los niveles de polinización finales. O sea, lo que empuje la balanza, que ahora está en el lado de la primavera moderada, hacia el de intensa o el de leve. «Las mayores concentraciones -expone el especialista del SES- se dan habitualmente entre finales de abril y mediados de junio, de ahí que resulte particularmente importante la meteorología que tengamos entre finales de abril y principios de mayo».

OPINA EL EXPERTOJesús García Menaya Alergólogo «No va a ser una primavera mala, pero sí moderada o algo más que moderada, frente a la incidencia muy benigna del año pasado»

Desde el punto de vista de un alérgico, lo mejor que puede ocurrir en esas fechas es que llueva, porque el agua 'barre' las gramíneas del ambiente, y que haga calor, porque ayuda a secarlas. O sea, las precipitaciones que ahora viene mal, serían bien recibidas dentro de cinco a siete semanas. No obstante, hay que tener en cuenta que Extremadura en primavera no es precisamente el lugar más aconsejable para un alérgico a las gramíneas -el alérgeno más frecuente en la región-, al olivo, el plátano de sombra... «Evitar los pólenes en Extremadura es muy difícil», constata Jesús García Menaya, que no obstante, ofrece algunas recomendaciones generales. «El consejo básico -comenta el especialista- es intentar evitar la exposición a los alérgenos, usar mascarillas, gafas de sol, paraguas nasales, no hacer deporte al aire libre...».

En cuanto a las vacunas, son consideradas por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica como «una herramienta terapéutica de primera orden en el manejo de pacientes alérgicos».