Twitter o caviar

He sido miembro de un tribunal de oposiciones a profesores de Secundaria en dos ocasiones. La primera vez fue en Lugo. Tuve que pasar allí todo un neblinoso mes de julio. Mis compañeras de tribunal, unas señoras bastante ricas, me invitaban a comer para que las entretuviera. En Galicia, un refrán dice que para comer, Lugo. Y es cierto. Allí probé por primera y última vez, gracias a la generosidad de aquellas profesoras con posibles, el caviar.

Sin embargo, no todo era divertido. Cualquiera que haya sido nombrado tribunal de oposiciones sabe que, el mismo día en que su nombre aparece en el boletín oficial, empieza a sonar el teléfono y personas conocidas o absolutamente desconocidas ruegan que trates con cariño a sus recomendados. ¿Cariño?

Cuando lo de Lugo, servidor tenía la ventaja de no ser gallego. En consecuencia, no tenía allí familiares ni muchos conocidos, así que no recibí llamadas sutiles. Pero tenía la desventaja de ser demasiado joven: no había cumplido aún los 30 y recibí una visita que me inquietó más de lo normal. Una tarde, cuando salía del instituto, se me acercó un desconocido con aire siniestro, empezó a caminar a mi lado sin presentarse y me dijo: «Represento al dueño de una importante fábrica de conservas cuyo hijo se examina en su tribunal. Si aprueba, no lo olvidará usted mientras viva». Y se fue.

Si aprobaba, no lo olvidaría mientras viviera. ¿Pero y si suspendía, tampoco lo olvidaría mientras viviera? Me imaginaba o bien toda una vida comiendo gratis sardinas con tomate, mejillones en escabeche y atún claro o bien sin vida y convertido en carne de calamar a la americana, envasado en lata y ofertado en alguna promoción de dos por uno. ¿Que cómo acaba la historia? De la mejor manera para mí: el hijo del conservero no se presentó al examen.

Quien sí se presentaba era un señor atildado y exquisito, que cada día abordaba a la presidenta del tribunal en la plaza Mayor, delante de los ocupantes de las terrazas, para hablar con ella de cuestiones insustanciales. La buena señora, una profesora mayor, agradable y ecuánime, estaba muy mosqueada hasta que un colega jubilado le aclaró aquellos encuentros. Se trataba de un conocido intermediario lucense, que cobraba un dinerillo de algunos opositores incautos. Les decía que intercedería por ellos ante el tribunal. En realidad, hablaba del tiempo o de la salud con la presidenta, pero eso no lo sabían sus clientes, que si aprobaban, creían que el mérito era del conseguidor y si suspendían, pues no pudo ser.

En Extremadura, fui presidente de un tribunal hace ya años. Supongo que, al escribir en la prensa cada día, los conseguidores pensarían que igual contaba sus llamadas en la columna y, sorprendentemente, no me telefoneó nadie. Pero no por ello me libré de un susto. El día que comenzaban las comparecencias, una compañera del tribunal me comentó que en una web (no existían aún Facebook, Twitter ni WhatsApp), había muchos comentarios sobre una aspirante cuya influyente pareja se movía por el edificio donde estaban los tribunales intentando presionar a los examinadores. Le dije que me resultaba curioso todo aquello de la web, la pareja y las presiones y ella replicó: «Pues si yo fuera tú, no me parecería tan curioso porque resulta que esa aspirante se examina en nuestro tribunal».

Se me encogió el estómago. Nunca vi a aquel caballero influyente, pero sí a su pobre pareja que, acongojada por la presión en Internet, hizo el examen muy nerviosa, a punto de desvanecerse y sin ninguna posibilidad de aprobar. Respiré, egoístamente, aliviado. ¡Pobre muchacha!

¿Qué habría pasado de existir las redes sociales? No era fácil ser tribunal de oposiciones hace 30 años, pero ahora es mucho más duro. Es verdad que si uno es funcionario, ha de ser profesional riguroso, actuar en consecuencia y apechugar con lo que toque, pero estarán conmigo en que es mucho mejor comer caviar que estar expuesto al Twitter.