Extremadura quiere sacar partido de la turismofobia Foto manipulada por la Mancomunidad de Tentudía para su campaña turística: / ABC Tentudía lanza una campaña para atraer a turistas que quieran sentirse bienvenidos tras los episodios de turismofobia en otras regiones REDACCIÓN Miércoles, 9 agosto 2017, 14:08

La Mancomunidad de Tentudía se adapta las circunstancias y es que, a raíz de los ataques sufridos en Barcelona y San Sebastián, catalogados como turismofobia , ha iniciado una campaña de «turismofilia». Con el objetivo de atraer visitantes, han lanzado los lemas 'Tourist come to Tentudía' y 'Tentudía loves tourists' en redes sociales y en el propio portal en internet de la mancomunidad.

A cambio de la visita se les promete ofrecerles un buen recibimiento, un trato agradable y hacerles partícipes de sus valores: paisajes, gastronomía, historia, leyenda, experiencias y sus gentes. Hacen especial hincapié en el carácter hospitalario de sus ciudadanos y aseguran que «el turista será bien recibido y no olvidará la visita».

Por otro lado, la presidenta de la Federación de Turismo Rural de Extremadura (Fextur), Victoria Bazaga, considera que la turismofobia, o percances ocasionados por turistas desfasados, no supone una oportunidad para Extremadura por la falta de buenas comunicaciones para llegar a la región. «Si tuviéramos infraestructuras de transporte, hubiera podido ser una oportunidad, pero como no las tenemos, va a ser muy difícil traer a toda esa gente extranjera que no viene a Extremadura si no es en avión», reitera Bazaga.