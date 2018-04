Tuitear a golpe de vista Un joven de Cabeza del Buey, primera persona del mundo en publicar en Twitter con solo mirar su móvil Alberto Moreno, natural de Cabeza del Buey, usando la novedosa aplicación. :: HOY REDACCIÓN Viernes, 27 abril 2018, 21:15

Alberto Moreno (Cabeza del Buey, 1995) ha sido este viernes la primera persona del mundo en tuitear con los ojos. Lo hizo a las once de la mañana, y eligió contar un chiste. «¿Qué le hace sonreír a un tetrapléjico? Que todo va sobre ruedas», escribió el joven extremeño, elegido por Mobile World Capital Barcelona, Twitter y la empresa vasca IrisBond para presentar esta novedad. Los tres han desarrollado la aplicación que permite a sus usuarios interactuar con el teléfono móvil a través de la mirada.

La herramienta se llama EyeTwitter, está concebida para ayudar a personas con discapacidad y parálisis cerebral y desde ayer está disponible en fase de pruebas en Google Play, la tienda virtual para móviles Android. «EyeTwitter –explican sus impulsores– posibilita la navegación por Twitter, hacer scroll (subir y bajar por la pantalla), darle a 'me gusta' a un tuit, retuitear, reproducir vídeos y consultar la lista de trending topics (temas más populares) tan solo con los ojos». «También –añaden– se pueden escribir tuits con la voz y enviarlos con la mirada».

Y esto último es lo que hizo Alberto Moreno, que a su primer tuit con los ojos recibió como respuesta una avalancha de comentarios de gente a la que la broma no le hizo gracia. De hecho, reapareció para dar explicaciones en su muro. «Hola, soy @Albertopajariyo y sí, yo soy el que tuiteó el chiste que ha molestado a tanta gente. Déjame decirte algo. Hace dos años sufrí un accidente que me dejó inmovilizado a excepción de labios, ojos y párpados». «Básicamente –continuó–, estoy cautivo en mi propio cuerpo, incomunicado y condenado al silencio. Dos largos años en los que he visto cambiar el mundo sin poder, comentar ni compartir lo que pienso. Pero lo peor ha sido no poder reírme ¡De nada! ¡Ni de mí mismo! Incluyó un tercer tuit explicativo. «Pero he vuelto –escribió con su mirada–. Gracias a un móvil, mis ojos y la tecnología puedo volver a escribir y comunicarme. Y he pensado que qué mejor forma de volver que con sentido del humor». Dio las gracias y publicó un vídeo en el que aparece él contando su historia, como protagonista de una campaña titulada 'He vuelto'.

El proyecto piloto de esta aplicación, desarrollado dentro del programa d-LAB de MWCapital, también ha contado con la colaboración del Instituto Guttmann y del GSMA. Hace un año, Irisbond, Twitter España y Fundación Once, desarrollaron #tuitsaojo, un proyecto pionero que permitía usar esta red social con la mirada en un ordenador o tableta, pero la aplicación lanzada ayer da un paso más para poder hacer lo mismo con un teléfono móvil. Seis pacientes del Instituto Guttmann han participado en las pruebas para desarrollar la aplicación, además de Moreno, que es paciente del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. El joven extremeño accede a los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa de Irisbond como parte de su tratamiento de rehabilitación.