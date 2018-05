El TSJEx dice que la exdirectora de la Cexma Carmen Santos no puede ser indemnizada Carmen Santos. :: / HOY Afirma que ella dimitió y por eso no es el caso de su antecesora Beatriz Maesso, a la que cesaron y recibió 85.274 euros SERGIO LORENZO Cáceres Jueves, 17 mayo 2018, 14:05

La exdirectora de la Cexma, Carmen Santos, alegaba en los tribunales extremeños que ella había sido tratada de distinta manera que su antecesora en el cargo, Beatriz Maesso, ya que a ésta la Junta le había dado una indemnización de más de 85.000 euros cuando dejó el cargo, y ella no tuvo indemnización.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), señala en una sentencia que el hecho de que Maesso hubiera recibido una indemnización «no supone, ni mucho menos, que la demandante también tenga derecho a indemnización». Explica la sentencia que su caso es totalmente distinto, «pues la anterior directora fue cesada en contra de su voluntad, por decisión de la administración autonómica, y no por decisión de la interesada, como sucedió en el caso de la demandante, por lo que ninguna diferencia de trato puede alegar».

Según información publicada por el diario HOY el pasado 1 de mayo, Carmen Santos ha decidido reclamar en el Tribunal Supremo una compensación de 130.000 euros, equivalente a su sueldo de dos años, ya que asegura que desconocía que al dejar el cargo no podría trabajar en el sector durante dos años, tal y como figuraba en una de las cláusulas de su contrato. Acude al Supremo porque el Juzgado de lo Social en Badajoz y después el TSJEx dieron la razón a Canal Extremadura.

En otro fallo distinto, la Sala de lo Social del TSJEx insiste en la diferencia en la manera en que Maesso y Carmen Santos dejaron el puesto de directora general de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. Maesso fue directora desde el 4 de octubre de 2011 hasta el 31 de julio de 2015, percibiendo tras el cese una indemnización de 85.274 euros. Ese dinero se correspondía a las percepciones salariales que dejó de percibir en el periodo que restaba hasta la finalización de los cinco años de mandato para el fue nombrada directora general.

En el caso de Carmen Santos fue directora general de la Cexma desde el 22 de diciembre de 2015 al mes de julio de 2017, con un salario anual de 65.000 euros.

El tribunal recalca que a ella no la cesaron sino que dimitió, ya que el 7 de junio de 2017 le envió al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara esta carta: «Estimado presidente: Como bien sabes de las dificultades que la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales viene atravesando debido a limitaciones presupuestarias y de fiscalidad, no puedo llevar a cabo el proyecto por el que fui elegida en la Asamblea de Extremadura para el cargo de directora general de esta entidad pública. Atendiendo a estas circunstancias me es imposible finalizar mi proyecto; pongo por tanto mi cargo a disposición y te ruego que lo traslades al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura a los efectos oportunos».

La Sala de lo Social explica en la sentencia que el contrato entre las dos partes, «se ha extinguido por dimisión de la propia demandante». Reitera que Carmen Santos tenía la voluntad con esa carta de dar por terminado el contrato de trabajo.

Quien le ha sustituido en el cargo de director general de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales es el periodista Urbano García Alonso.