Tres municipios beben gracias a camiones cisterna y en Jerte no hay agua por la noche

El Torno, Barrado y Gargüera, todos en el norte cacereño, no disponen de los medios habituales para el abastecimiento humano

Lunes, 28 agosto 2017

En el noreste extremeño, entre el Jerte y La Vera tres pueblos han empezado a recibir agua con camiones cisterna (El Torno, Barrado y Gargüera) y uno, Jerte, tiene cortado el suministro entre las doce de la noche y las siete de la mañana. Unos 2.800 vecinos censados pero incalculables residentes en estas fechas. Mientras, en el sureste, en la Campiña Sur (35.000 habitantes empadronados, bastantes más en estas fechas), han empezado a beber la semana pasada gracias al trasvase desde la presa de Los Molinos porque el pantano de Llerena no da para más.

Esta es la situación general que está provocando en Extremadura un año muy seco aunque los meteorólogos dicen que aún no se puede denominar sequía propiamente dicha. En el conjunto de Extremadura, los distintos embalses tanto de la Confederación Hidrográfica del Guadiana como la del Tajo como las presas de titularidad de la Junta acumulan ahora menos del cincuenta por ciento del agua posible (49,9%).

EL DATO 2.200 hectómetros cúbicos menos tienen embalsados los pantanos extremeños del Tajo y del Guadiana y los que son de la Junta en estas fechas respecto a la cifra de 2016

Significa que del máximo posible de 14.225 hectómetros cúbicos (hm3) se acumulan 6.997. El año pasado por estas fechas había 9.226 hm3 (64,8%). Y la media de los últimos diez años es de 8.953 hm3 (62,9%)

En el caso de los pueblos del Jerte y La Vera, más que la ausencia de agua, el problema básico es la incapacidad para embalsarla y contar con ella en conducciones salubres en los meses de verano. «Nos faltan presas o balsas y que las que tenemos estén con agua apta para el consumo humano», explica Ernesto Agudíez, alcalde de Piornal y presidente de la mancomunidad de municipios del Valle del Jerte. «Tendría que haber una presa o balsa para Tornavacas y Jerte y queda pendiente otra para El Torno y Rebollar», concreta.

«El impacto es fuerte no solo por las dificultades para el propio abastecimiento humano sino por el daño a la imagen turística que ofrecemos. El Jerte se ha ganado un hueco en el turismo pero venir aquí y tener problemas para beber es muy malo».

«En nuestro caso no es que no tenga agua la presa del Rabanillo sino que cuando baja de cierto nivel como ahora, aunque esté a más de la mitad de capacidad, ya no podemos beber de ella», explica Jaime Díaz, alcalde de Barrado, con un padrón oficial de 430 habitantes.

Filtros y averías

La presa del Rabanillo está en Piornal y de ella se surten Barrado y Gargüera de la Vera (150 vecinos inscritos). «Faltan unos filtros para depurar el fango, el cieno de la presa que aparece cuando baja de nivel. Nos dijeron desde la Junta que van a llegar ya pero la realidad es que aún no han llegado», agrega Díaz.

Por este motivo, en Barrado está desde la semana pasada un camión cisterna aparcado en la calle Corral de Miguel. A él acuden las personas que viven en la localidad. Algo que también ocurre en Gargüera y en El Torno (900 vecinos censados).

En esta última población, su alcalde, Julián Elizo, se queja de que la balsa prevista no está hecha a pesar de que se sacó a concurso la pasada legislatura. El Torno lleva sufriendo dificultades para garantizar su abastecimiento desde 1980. A falta de balsa concluida, la Junta manda tres camiones cisterna al día que llegan y vierten su agua en el depósito municipal para su distribución.

Elizo (PP) critica a la Junta por no haber terminado la balsa y el PSOE local replica que la falta de vigilancia del riego de huertos con agua potable por parte del Ayuntamiento es la verdadera causa de que los vecinos de El Torno tengan que beber agua de cisternas.

Mientras, en Jerte, el municipio más poblado con problemas, su alcalde, Gabriel Iglesias, informa que «de momento, lo que se ha hecho es cortar el agua entre las doce de la noche y las siete de la mañana. Con eso es suficiente pero no descarto que lleguen camiones cisterna». Iglesias apunta a que la localidad tiene la captación de agua en la Garganta de los Papúos, donde se almacena en una balsa de acumulación. «No hay agua suficiente y encima sufrimos el gran incendio en abril. Todo se ha juntado», lamenta el regidor.

Al sureste extremeño, los vecinos de la Campiña Sur miran más que nunca al cielo. Allí la necesidad viene de que ha llovido muy poco en una comarca, de por sí, tradicionalmente poco agraciada por la lluvia.

«Menos mal que se previó el trasvase hace veinte años entre el embalse de Los Molinos (Hornachos) y el de Llerena. Ya estamos recibiendo agua a diario, a pesar de algunas averías. Seguiremos hasta que sea necesario. Lo único que pedimos es que llueva ya», clama Agustín Castelló, alcalde de Casas de Reina y presidente de la mancomunidad de aguas de Llerena, donde están integrados 18 pueblos.