Tres extrabajadores de ambulancias declaran el lunes por presuntas coacciones Una ambulancia de Tenorio estacionada frente al Perpetuo Socorro La instrucción de la causa penal contra 11 exempleados del transporte sanitario sigue adelante ANA B. HERNÁNDEZ Viernes, 4 mayo 2018, 07:56

El proceso penal puesto en marcha por Ambulancias Tenorio contra 11 exempleados del transporte sanitario sigue adelante. A las 9.30 horas del próximo lunes, 7 de mayo, tendrá lugar la primera declaración de las tres que se celebrarán esa mañana por parte de extrabajadores. Otros dos de ellos tienen ya fecha para el 10 de julio y el resto aún está pendiente de que se fijen sus citas.

Todos ellos declararán, en calidad de investigados, en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Mérida, ocupado de la instrucción de la causa penal abierta contra ellos como consecuencia de la denuncia interpuesta por Ambulancias Tenorio, adjudicataria del servicio del transporte sanitario terrestre en Extremadura desde el 1 de noviembre del pasado año.

Más delitos

Las once personas denunciadas trabajaban para la anterior adjudicataria del servicio, y nueve de ellas habían sido subrogadas por Tenorio. Según la denuncia penal presentada por los servicios jurídicos de la empresa andaluza, los once extrabajadores llevaron a cabo acciones varias para perjudicar el traspaso de la anterior adjudicataria a la nueva, para evidenciar que esta no era capaz de asumir su gestión y forzar así al Gobierno regional a rescindir el contrato.

Por ello, en la denuncia que ha dado paso a la apertura de la instrucción de la causa penal se señala que los extrabajadores pueden haber cometido supuestos delitos de coacción, denegación de auxilio, denuncias falsas, insultos y amenazas, delito de odio por radicar el domicilio social en Andalucía y tráfico de influencias.

A pesar de que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha pedido en dos ocasiones a la adjudicataria que retire la denuncia penal interpuesta contra los trabajadores, según dijo en su comparecencia ante la comisión de investigación creada en la Asamblea, el proceso judicial contra los once denunciados sigue adelante.

De ellos, fuentes consultadas señalan que siete son extrabajadores y cuatro son empresarios. Y que, al menos por el momento, la decisión que se ha tomado es continuar con el proceso penal. Motivo por el que el lunes tendrán lugar las declaraciones de los tres primeros extrabajadores citados para declarar como investigados ante el juez.