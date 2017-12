El tren en Cáceres y Plasencia

El trazado de la línea ferroviaria Madrid-Lisboa en la provincia de Cáceres fue un despropósito. Las vías no pasaban por las dos ciudades más pobladas e importantes: Plasencia y Cáceres. El dislate cacereño fue subsanado 82 años después, el placentino, nunca. Con el nuevo trazado del AVE, pensábamos que regresaría la racionalidad y se levantarían nuevas estaciones en Plasencia y Cáceres, estratégicamente situadas para dar servicio a viajeros y mercancías y facilitar la alta velocidad del tren.

Pero nada de eso veremos: Plasencia seguirá siendo una estación de fondo de saco, unida por trenes lanzadera a los convoyes rápidos o con trenes que deberán dar un rodeo para seguir su camino. En el caso de Cáceres, se mantendrá la estación actual con sus accesos lentos y con esa curva endemoniada, en un paisaje muy del Far West, camino de Mérida. En resumen: los trenes tardarán más en ir y volver de Monfragüe a Plasencia y en entrar y salir de Cáceres que en el tránsito entre las dos ciudades.

En Cáceres y Plasencia solo ha funcionado la racionalidad ferroviaria en tiempo de guerra. Si nos fijamos en lo sucedido durante la Guerra Civil, habrá que concluir que lo mejor es que se encargue de nuestro ferrocarril el cuerpo militar de ingenieros y no el equipo de ingenieros de ADIF. Entre 1936 y 1938 se acometió la reforma del puente sobre el Jerte en Plasencia. Era una obra largo tiempo prometida, pero siempre aplazada hasta que las necesidades bélicas provocaron que en unos meses se afianzara el puente.

El problema en Cáceres era diferente. En su estación de culo de saco de Los Fratres, levantada en las llamadas Eras de Badajoz, donde hoy está el Colegio de Enfermería, había una playa de vías que no permitía dar servicio a los convoyes de viajeros y mercancías y mucho menos a los trenes ganaderos. El problema se acabó en 1963, cuando se inauguró la actual estación. Antes, hubo varios intentos de solucionar la poca funcionalidad de la estación cacereña, según los documentos que me facilita A.H., historiador emeritense del ferrocarril extremeño.

Ya en 1913, en una carta del 16 de diciembre, Alfredo Loevy, director de la compañía ferroviaria, escribe a la superioridad explicando que la estación de Cáceres, ampliada en 1909, tiene dificultades para recibir trenes por falta de capacidad y propone que se construya otra estación en Aldea Moret con amplia playa de vías, donde podrían maniobrar los convoyes de mercancías, cargar ganado y otras mejoras. Se acaba aprobando en 1926 un presupuesto de un millón de pesetas para construir esta estación, que, fundamentalmente, facilitaría que únicamente entraran en Cáceres trenes de viajeros.

Sin embargo, solo se levantaron unas viviendas del estilo de las de Arroyo-Malpartida o Palazuelo-Empalme, que perduran, y alguna obra menor. Pero estalló la Guerra Civil y, en 1938 se amplió el muelle de vías para que el material de guerra no entrara en Cáceres. Menos mal porque en una ocasión, explotaron y se incendiaron dos vagones llenos de cartuchería de armas ligeras.

La proyectada estación quedaba cerca del campo de aviación y de su faro giratorio, cuyos destellos orientaban a los cazas y bombarderos italianos y alemanes. Tras la contienda, se retoma el proyecto de la estación de clasificación de Aldea Moret y el ingeniero jefe de explotación pide desde Madrid, en carta del 5 de abril de 1943, el proyecto de la estación, pero nunca más se supo.

No hubiera sido ninguna tontería construir esa estación técnica en Aldea Moret. Habría desahogado la estación de Los Fratres, que hubiera quedado exclusivamente para viajeros, y Cáceres habría esgrimido razones para mantener su estación en el centro de la ciudad, como sucede en Bilbao, Valladolid, Vigo, Valencia, etcétera. Pero no fue posible como no es posible ahora racionalizar el trazado y que el tren pase por Plasencia y por una nueva estación cacereña.