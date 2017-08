La tradición taurina de una comarca

Huélaga es una de esas poblaciones extremeñas cuya población aumenta de manera considerable en los meses de verano. Es cierto que, como las vacaciones de los trabajadores están más repartidas a lo largo del año, la llegada de emigrantes ya no se concentra en el mes de agosto, como sucedía hasta no hace mucho. Sin embargo, este pequeño municipio de la comarca del Valle del Alagón, de poco más de 225 habitantes, tiene con sus fiestas patronales un reclamo muy destacado para que sus vecinos que están fuera el resto del año o los familiares de estos prefieran visitar su pueblo en el mes de agosto.

San Pedro Advíncula, que se festeja el 1 de agosto, es el patrón de Huélaga y en su honor se celebran las fiestas de San Periquín. «Este nombre se debe a que la imagen del santo que tenemos aquí es muy pequeñita y no llega a medio metro de altura», expone Antonio José Rodríguez Marcos, concejal del municipio. Los vecinos comenzaron a referirse al patrón con este cariñoso apodo y la denominación sirve ahora también para los días de celebración en su honor.

Huélaga se encuentra a apenas tres kilómetros de Moraleja y a poco más de diez de Coria. Al igual que en estas poblaciones de mayor tamaño, la tradición taurina está muy arraigada. «En esta zona, que es agrícola y ganadera, los festejos taurinos se han celebrado siempre», añade Rodríguez.

La procesión con la talla de San Pedro Advíncula se celebra hoy y mañana antes del mediodía

La lidia al estilo tradicional es otra de las costumbres en los festejos populares de la comarca. Si en Coria los toros toman el centro de la ciudad en la semana del 24 de junio, con la celebración de San Juan, y en Moraleja lo hacen en torno al 14 de julio, con motivo de San Buenaventura, el plato fuerte de las fiestas de San Periquín también son los astados en las calles. «Podemos llegar a triplicar la población en esos momentos del día», admite el edil del municipio. Y es que hasta la localidad, además de los habituales visitantes veraniegos, se acercan aficionados a los toros de varios pueblos cercanos.

Hoy y mañana, desde la siete de la tarde, cuatro calles del pueblo se convertirán en un recinto taurino en el que soltarán un vaca, en primer lugar, y un novillo, a continuación. «Son dos animales diarios. La vaca suele estar una media hora y el novillo algo más, con lo que al final son casi tres horas de acción», señala el concejal, añadiendo que este formato de la fiesta se lleva desarrollando de manera ininterrumpida desde 2001. Con anterioridad, se instalaba una plaza de toros portátil en las afueras de la población y allí se procedía a la lidia, siempre al estilo tradicional. «Además, hubo años en los que no hubo toros por diversas cuestiones», reconoce Rodríguez.

La seguridad ha mejorado mucho en este tipo de festejos y es una prioridad para los organizadores de los mismos. En Huélaga el recinto se cierra con una vallas que impiden la salida de los animales y la entrada de personas que no cumplan con las condiciones para participar en la lidia. «La Guardia Civil y los responsables municipales controlan que no haya menores y se impide el paso a las personas que puedan poner en riesgo su integridad al no estar en plenitud de facultades. Además, en todos los accesos al recinto se informa de las condiciones para entrar», detalla Rodríguez.

Encierro infantil

Los días 1 y 2 de agosto son los festivos en la localidad y los días grandes de la fiesta de San Periquín, aunque como sucede este año caigan en martes y miércoles. La mañana de hoy comenzará con la procesión de la talla de San Pedro Advíncula. «El trayecto recorre el exterior del pueblo», afirma Rodríguez. El desfile dura una media hora y a continuación el párroco local, que Huélaga comparte con la pedanía de Muela, oficia una misa. «En la procesión de hoy suelen estar presentes varios sacerdotes», detalla el edil local.

Tras la celebración religiosa, los actos se interrumpen hasta bien entrada la tarde y una vez que baja el calor se producirá el inicio de los festejos taurinos. Durante el resto de la jornada, los visitantes pueden aprovechar la zona de baño del arroyo de Patana, donde hay una piscina natural.

Ya después de la lidia, que acabará en torno a las diez de la noche, llegará el turno de la música. En la medianoche está programada una verbena con la actuación de la orquesta Sandoval. Esta misma agrupación ya amenizó la velada de ayer, en la víspera de la festividad del patrón.

Actuaciones

Además, aprovechando el fin de semana previo ya se celebraron diversos actos relacionados con las fiestas locales. Las noches del sábado y el domingo estuvieron animadas por las actuaciones de baile de los grupos 'Zapatitos de tacón' y 'Al compás', respectivamente.

El domingo también hubo «un encierro infantil con toros hinchables a las once de la mañana», confirma Rodríguez. Después, una charanga amenizó las horas centrales del día para dar paso a una degustación de paella, con la que se invitó a comer a vecinos y visitantes. Una clase de zumba despidió la tarde del día 30.

La jornada de mañana tendrá un desarrollo, en cuanto al programa de actividades festivas, idéntico al de hoy. Los actos religiosos, con la procesión de San Periquín y la eucaristía, marcarán la mañana, mientras que el festejo taurino volverá a protagonizar la tarde. «Sobre las ocho se soltará una vaca y, posteriormente, un novillo», apunta Rodríguez, remarcando que las reses son compradas por el Ayuntamiento a alguna de las ganaderías de la zona. «El presupuesto municipal para todas las fiestas que son responsabilidad del Consistorio a lo largo del año asciende a unos 20.000 euros», según el edil local.

La fiestas patronales de Huélaga las cerrará una nueva verbena, prevista de nuevo para las doce de la noche y, en esta ocasión, amenizada por la orquesta Suroeste.