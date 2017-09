Nadie trabaja toda su vida para que herede la Junta de Extremadura

Que sólo hay una cosa segura en la vida y que se trata de la muerte y los impuestos ya lo dijo el escritor Daniel Defoe. Pero hay que reconocer que el ‘non plus ultra’ en la materia lleva la rúbrica socialista, capaz de unir estas dos realidades y convertirlas en una factura a título póstumo. Son los abanderados históricos de un impuesto que grava a los que están vivos ante la impotencia administrativa de no poder seguir gravando a los que acaban de fallecer y dejaron el fruto de su esfuerzo a los suyos.

No seré yo quien diga que no hay que pagar impuestos. Es estrictamente necesario para mantener nuestro sistema del bienestar, pero es imprescindible una política fiscal responsable y sobre todo justa para que el contribuyente sienta que arrima el hombro y no que le llevan a su caja de caudales a punta de pistola. Que Curro Jiménez nos cayera simpático no significa que fuera legítimo asaltar a todo el que cruzara Sierra Morena.

Es a partir de esa reflexión, sobre cuándo un impuesto deja de ser justo, que se ha instalado una premisa falaz: la de una supuesta redistribución de la riqueza «de arriba hacia abajo», de los ricos a los pobres. La intencionalidad política que se esconde detrás de tal premisa es incierta y dañina, pues su intención es segregar y polarizar y lo hace, interesadamente, buscando votos.

¿Les parece justo que un sobrino pague más de 74.000 euros para poder recibir de su tío fallecido un piso con trastero y un garaje que no superan los 275.000 euros? ¿Les parece cosa de ricos que una extremeña que recibe una casa de su madre en vida pague 17.521 euros de impuestos por un valor fiscal de 130.000 euros?

He de confesar que no me ha sorprendido que esta misma semana en la Asamblea el PSOE rechazara la supresión del impuesto de sucesiones planteada por el Partido Popular de Extremadura. Lleva siendo así desde el año 2003. Fernández Vara siempre ha sido un obstáculo para la eliminación de este impuesto.

Durante nuestro mandato pudimos bonificarlo y no fue gracias al PSOE. Con la vuelta del socialismo a la Junta ha vuelto la ansiedad por hacer pasar por caja dos veces a las clases medias, eliminando todas las bonificaciones y suprimiendo definitivamente las que afectaban al impuesto de Donaciones. No pudo volver a tocar al alza el de sucesiones porque se lo impedimos. Obras son amores.

A la oportunista efervescencia de la Junta por reformar el impuesto que grava las herencias se le ha ido el gas en la votación del parlamento. Votar NO es querer mantener una reliquia fiscal que agravia a los extremeños, los discrimina frente al resto y los condena a pagar por lo que ya pagaron lo suyo para mantener un discurso atávico de ricos y pobres que empobrece a las clases medias, que son las que pagan este impuesto. Invito al presidente de la Junta a que rectifique y acabe de una vez con algo que nadie entiende.