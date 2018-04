El tiempo retrasa la temporada de primavera en el comercio Los artículos de invierno ya no tienen venta y para los de verano todavía no hay reclamo del consumidor EFE Lunes, 2 abril 2018, 07:59

El desapacible mes de marzo retrasará la llegada de la temporada de primavera-verano en los comercios extremeños.

El presidente de la Confederación Extremeña de Comercio (Confeco), Enrique Barrasa, explicó a Efe que la inestabilidad del tiempo hace que el usuario no piense aún en el verano, lo que afecta a las ventas. El textil y el material de verano tiene a estas alturas poca salida y el de invierno ya no tiene venta. En este sentido, hasta que la estabilidad del tiempo no sea una constante, las ventas podrían continuar con esta tónica.

Barrasa indicó que en los últimos años la meteorología no está acompañando al sector del comercio extremeño, ya que en octubre y en noviembre, fechas tradicionales de apertura de la temporada otoño-invierno, ahora no suele hacer frío.

«Si estas circunstancias cogen al sector con cierta fortaleza no pasa nada. Los negocios son estacionales y esto puede pasar, pero el problema es que las ventas de los últimos años no han sido buenas», ha advertido.

Los motivos de esta tendencia son muchos, entre ellos la crisis económica, que no acaba de diluirse en la región, la competencia de las compras por Internet o el desajuste entr el clima y la temporada textil.

En este sentido, Barrasa alerta del cierre de pequeños establecimientos comerciales que no pueden hacer frente a tantos contratiempos.

Hay que tener en cuenta además que el periodo de rebajas invernal tampoco ha sido este año positivo en el comercio.

El periodo de rebajas es una estrategia cada vez más difusa. Las promociones y descuentos en plena temporada como el 'black friday' para arrancar Navidad merman los cierres de campañas, según Barrasa. El comercio también mira los partes meteorológico para saber cuando las prendas de los escaparates irán acorde con el tiempo que hace en la calle.