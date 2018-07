Tiempo de cerezas

La cerecera. Una comarca volcada en la recolección. Tiempo de picotas. La cereza más valorada, la más sabrosa y la que más dinero deja. Pero llueve. Es sábado y llueve.

Cabezuela del Valle. Bar Maluvi Club. Dos caballeros y el jefe. Los clientes leen el Hoy y el As. El jefe sirve cafés. Son lectores de prensa comentada. Levantan la cabeza de los periódicos y comentan las cosas del AVE, las cosas de De Gea, las cosas...

«Está lluvia lo va a estropear todo. Ahora que empezaban a coger fuerza, color y sabor, vuelve el agua y lo estropea», comenta uno. «Va a fastidiar las cerezas tardías, las de Tornavacas y las de El Torno, que aún están por recoger», replica el compañero. «Vaya año», concluye el jefe del Maluvi Club.

La cerecera. Navaconcejo. Una madre, una hija y una abuela calibran y seleccionan cerezas en una cochera que da al paseo fluvial. «¿Podemos hacerles una foto?», proponemos. «No, nada de fotos, que luego salimos en cualquier sitio y la liamos», rechazan. Recolectar, calibrar, seleccionar... No son labores clandestinas, pero sí familiares y cualquier indicio o señal puede ser un problema. «Si es que a veces se denuncian unas familias a otras», resume la situación un paseante. No da descanso la lluvia incesante. «Este año tenía que haber sembrado patatas en lugar de cuidar los cerezos, seguro que me habrían salido más gordas y mejores», aventura el paseante.

Ascendemos hacia El Torno. Cerezos en bancales. Frutos rojos pendiendo, llenando de carnosidad brillante el paisaje, tentando desde los árboles escalonados. Y más aguaceros. Bar El Frenazo, un café. Bar El Mirador de Aurelio, una caña con un pincho de tortilla... El Torno tiene vida. Hay gente en las calles y público en los cafés. Lógico: llueve y no tiene mucho sentido ir a la cerecera.

Damos una vuelta por el pueblo. A la altura del ayuntamiento, nos refugiamos bajo un balcón. Coincidimos con Manolo. Nos muestra sus manos: negras y llenas de pequeños cortes. «Es de andar a las cerezas. Hoy toca descanso, ¡qué remedio!», justifica sus manos deterioradas.

Manolo es todo un personaje. Viste un jersey de pico color cereza con una leyenda amarilla en el pecho: Valle del Jerte. Además de hacer patria chica con su ropa, también es una enciclopedia andante de la cereza, del transporte y hasta de la globalización.

Manolo tenía taxi y ambulancia. «Una vez llevé a Barajas desde Jerte a un catedrático que me explicó, hace 40 años, lo que está pasando ahora con los emigrantes, con el clima, con el transporte y con la economía. Aquel hombre ya me dijo que vendrían empresas muy fuertes que acabarían con los taxis de los pueblos, con las ambulancias rurales y con los autobuses de las comarcas. Y ya ve, así ha sido: las ambulancias son de uno, los autobuses son de los ingleses y yo me he tenido que dedicar a los cerezos. 300 tengo», cuenta Manolo y no para. Media hora pasamos juntos bajo el balcón, a reguardo de la lluvia, y en ese rato relata vivencias relacionadas con Carrero Blanco o con el 23F. A Manolo hay que reconducirlo para que nos hable del tema del día: la lluvia y la cerecera.

«Esto de la cereza antes era más fácil. Había 10 variedades y las conocías todas. Ahora hay más de cien y es un lío. Con la lluvia, como están en sazón, revientan y se estropean. Mala cosa», sentencia. A pesar de los aguaceros, los madrugadores han podido cosechar algo y hay cola de furgonetas en la cooperativa de El Torno. Descendemos al valle. Cruzamos los pueblos. Nos detenemos en Cabezuela ante un cartel: «Se venden picotas». Una caja de dos kilos, de las gordas, 10 euros. Comemos, disfrutamos... La cerecera.