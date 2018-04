«Habrá que terminar en los juzgados, pero merece la pena» Domingo, 8 abril 2018, 11:02

Las primeras noticias que llegan a las asociaciones de transportistas y a sus abogados es que los fabricantes de camiones no aceptan pagar indemnización a los afectados a través de las reclamaciones previas. «Nos lo esperábamos. Esto me recuerda a lo de las cláusulas suelo. Los bancos obligaron a la gente a ir a los juzgados. Ahora con el sobrecoste de los precios de los camiones también habrá que terminar ante un juez. Será un tema que hay que seguir peleándolo pero merece la pena. Nos darán la razón y se devolverá dinero», subraya Alonso, de Asemtraex. «La sanción de la UE nos facilita las cosas. Ahora falta que los peritos definan esos sobrecostes», matiza el representante del principal colectivo de transportistas de Extremadura. «Hubiera sido mejor un acuerdo extrajudicial sobre reclamación de cantidades porque te evitas acudir al procedimiento judicial y a más costes pero no ha sido posible hasta ahora», confirma el abogado Jesús Real.