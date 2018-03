El Talgo sufre un nuevo retraso por tercera jornada consecutiva Usuarios del Talgo Badajoz-Madrid en la estación pacense el pasado 1 de marzo. :: / CASIMIRO MORENO Por la mañana, llegó a Madrid con 56 minutos de demora por la avería de una máquina; por la tarde, de regreso a Badajoz acumuló otra media hora CELESTINO J. VINAGRE Viernes, 9 marzo 2018, 21:41

El tren Talgo Madrid Chamartín-Badajoz, que ha partido de la estación madrileña a las 15.48 horas con destino a Extremadura, circula con una demora de 24 minutos debido a «una avería en la infraestructura».

Renfe ha informado de esta nueva demora, que supone la tercera incidencia consecutiva en los últimos tres días, a través de su cuenta en Twitter, con un mensaje en el que avanzaba que el Talgo circulaba por Fuenlabrada (Madrid) con 24 minutos de retraso.

El Talgo extremeño vuelve a ser noticia negativa. Por tercera jornada consecutiva no cumplió con el horario previsto para los viajeros que hacían el trayecto entre Extremadura y Madrid. En este caso, el problema sustancial, aunque no único, no fue achacable al propio tren Talgo sino a una máquina (tren sin viajeros) que se quedó inutilizada en la estación del Río Tajo donde además no había personal. Según confirmó Renfe, el Talgo de Badajoz a la capital española llegó hoy con 56 minutos de retraso sobre el horario oficial marcado por la empresa pública ferroviaria dependiente del Ministerio de Fomento.

Pero no solo hubo incidencias en el viaje de ida. También en el de vuelta. Alrededor de las seis de la tarde se informó que el tren Talgo Madrid-Badajoz que había partido desde la estación madrileña de Chamartín a las 15.48 horas con destino a Extremadura circulaba con entonces una demora de 24 minutos debido a «una avería en la infraestructura».

El nuevo servicio Talgo regresó a la región el 1 de este mes tras su despedida en el 2010. El primer viaje concluyó en Madrid con 16 minutos de retraso debido a las limitaciones de velocidad por la deficiente infraestructura, sobre todo en la región.

El miércoles, el Talgo se retrasó 149 minutos por una avería y un robo de cables. Y esa demora provocó otra el jueves.

En el problema que surgió de nuevo este viernes también intervino el obstáculo de las limitaciones de velocidad, imposible de solventar hasta que se renueven las vías. Sin embargo, hubo otras dos circunstancias que explican por qué el Talgo llegó a Atocha con 56 minutos de retraso por la mañana.

La más relevante, según ha podido confirmar HOY por Renfe y otras fuentes ferroviarias, tiene que ver con la avería de una máquina (tren sin viajeros) que circulaba desde Cáceres en dirección a Madrid. En la estación Río Tajo, ubicada entre Casar de Cáceres y Cañaveral, en el entorno del embalse de Alcántara, la máquina quedó inutilizada sobre la vía. Esa estación no tiene personal.

El maquinista reclamó ayuda para que se pudiera o reparar o mover la locomotora. La consecuencia directa es que, al no quitarse rápidamente la máquina de la vía, el Talgo que venía desde Badajoz no pudo continuar por ese carril hacia Madrid. Renfe, en información transmitida a este diario, habla de un problema originado por «la espera en Cáceres del Talgo hasta que la vía (única) quedara libre tras una avería sufrida por otro tren (sin viajeros) al norte de Cáceres».

Sin devolución del dinero

«Si hubiéramos tenido personal en la estación Río Tajo, que lleva cerrada muchos años, o si se contara con el sistema de telemandos desde otra estación que permitiera el cambio de vía en ese punto, no se hubiera producido esa espera por parte del Talgo en Cáceres», concluye Miguel Fuentes, responsable del sector ferroviario de CCOO Extremadura.

Renfe agrega como segundo motivo para el retraso de casi una hora a Madrid la espera que también hubo de producirse en la estación de Talavera «por el cruce con otro tren» en esa terminal manchega.

La operadora ferroviaria recalca que el compromiso de puntualidad que tiene establecido con los viajeros de los trenes Talgo supone que para retrasos de 60 minutos o más está obligada a devolver el 50% del importe del billete. Y que para los retrasos superiores a 90 minutos la devolución es del cien por cien del importe del billete. En el caso de la ruta de este viernes, al estar la demora por debajo de los 60 minutos no se contempla por parte de Renfe devolución alguna de parte del importe del billete.

«Sea por avería de un tren con viajeros, de una máquina como la de este viernes o por el estado de la vía, queda claro que el transporte por tren en Extremadura sigue siendo una asignatura pendiente. Si algunos pensaban que arreglaría el problema recuperando al Talgo han salido pronto de dudas», finaliza Fuentes.