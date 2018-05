Tener mala pinta

Monedero aseguraba que la ropa de los diputados podía ser muy reveladora y Pablo Iglesias, cuando luchó con Errejón por el liderazgo en Podemos, dejaba caer de vez en cuando y en público que su contrincante empezaba a vestirse como la casta porque llevaba unas americanas elegantes.

Dime cómo vistes y te pondré una etiqueta. Antes, los pijos llevaban unos tejanos de marca Levi's o Lee, unos polos con anagramas de Lacoste o de Fred Perry y unos zapatos de color burdeos Castellanos, Yanko o Lotusse con borlas o lisos. Si un pijo de los 70 se hubiera vestido como un pijo de 2018, habría pasado por cazurro o por farraguas con tanto «harapal sacao» y esas patillas de bandolero serrano que uno no sabe si está ante un Borja o ante un Tempranillo.

En fin, por mucho que nos empeñemos en que el hábito no hace al monje, la realidad es que la mayoría de la gente es incluso más simplista que Monedero: resulta reveladora la ropa de los diputados y la ropa de todo el mundo. Dime cómo vistes y te diré cómo te voy a tratar.

Hace justamente una semana, al llegar caminando a la explanada del santuario de la Virgen de la Montaña de Cáceres, me percaté de que una muchacha se ponía muy nerviosa y le gritaba a su pareja: «Manolo, cierra el coche ahora mismo». El chico la miró sorprendido porque en el aparcamiento solo estábamos ellos dos y un servidor. «¿A qué vienen esas prisas?», se extrañó el muchacho. Ella calló, pero hizo con la barbilla un gesto que quiso ser discreto y acabó siendo delator. Me señaló: el peligro era yo.

Al bajar de la Montaña, le conté sorprendido la anécdota a mi mujer, que reaccionó sin contemplaciones: «¿Pero tú has visto la pinta que llevas?». Me fui al espejo, me analicé sin pasión y sí, en efecto, debiera hacer deporte con más elegancia: mallas fosforito, gorras de marca con la visera colocada al revés, zapatillas de colores refulgentes, camisetas ajustadas de fibras brillantes, una muñequera pistacho, un medidor de constantes vitales y récords variados pendiendo del hombro, calcetines tobilleros llamativos y a la Montaña como un pincel. Seguro que ataviado de esta guisa, ninguna muchacha rogaría a su novio que cerrara el coche.

Uno cree que hay que hacer deporte con ropa de desecho. Es decir: aprovechar el polo y la camiseta que te pusiste por la mañana para ir a la oficina, una sudadera muy trabajada que no importe lavar varias veces a la semana, unos pantalones pardos con muchos bolsillos y una gorra con cortinilla, que es poco sexi, lo reconozco, pero protege del sol, que es de lo que se trata.

En cuanto al calzado: algo muy usado, viejo, cómodo y con la garantía de que no me va a provocar ampollas ni rozaduras. Así, voy cómodo, no hay que lavar kilos de ropa cada día y paso desapercibido excepto para quienes confunden lo poco sexi con lo muy peligroso. «Manolo, cierra el coche ahora mismo, que viene el tío de la gorra con cortinilla y el polo con manchas de sudor».

En Cáceres, hay gente que sube a la Montaña con ropa de vermut dominical, oliendo a perfume francés con toques de sudor y gastando pamela o panamá. Son los menos, pero existen. Y nadie cierra su coche al verlos. Mi suegra me dice que cómo no van a asustarse al verme llegar si parezco un menesteroso. Cuando intento saber por qué parezco un necesitado, razona que porque llevo mucha ropa puesta, al igual que hacen los mendigos del barrio, que llevan encima todo su ajuar porque no tienen un lugar donde guardarlo ni guardarse.

Creo que esto de la pinta debe de ser cosa de familia. Mi hijo, que viste con descuido, tiene un rico caudal de anécdotas en torno a su pinta. La historia que más se repite es esa en la que se acerca a un caballero a pedirle la hora y el hombre recula asustado: «No tengo nada, no tengo nada». Mi hijo le aclara que solo quiere la hora, pero el interfecto sigue reculando y escapa. En fin, la pinta.