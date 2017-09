Ya tengo tarjeta dorada

El 27 de agosto, cumplí años y el 28 estaba en la taquilla de Renfe de Cáceres sacándome la tarjeta dorada, que me permite viajar en tren con un 40% de descuento. El 29, salí a pasear y me detuve en un gimnasio callejero gratuito que hay en el parque de El Rodeo. Son esos aparatos que los ayuntamientos de media España han colocado en parques y jardines para que las personas mayores hagan gimnasia.

En Cáceres, la verdad, no he visto a casi nadie utilizarlos salvo a algunos niños, pero desde que tengo la tarjeta dorada, que es una especie de certificado de que soy un señor mayor con patente para hacer lo que me pete, los utilizo a diario y estoy encantado. Hago flexiones, giros, movimientos de brazo, en tandas de veinte en veinte, y llego a casa agotado y sin gastarme un duro.

He descubierto, igualmente, que cuando tienes la tarjeta dorada pierdes definitivamente la vergüenza. El otro día, por ejemplo, reparé en una señora, que también tiene la tarjeta, rezándole a dos sirenitas y a un pez grandote, de cuya boca mana un chorro de agua.

El conjunto escultórico está colocado en ese parque cacereño de El Rodeo, justo encima de una catarata que huele fuertemente a piscina climatizada. Este olor acaba provocando un efecto reflejo muy curioso: pasas por allí tras hacer ejercicios gimnásticos en los aparatos y tienes la misma sensación que cuando te vas a bañar en las piscinas de los gimnasios más modernos de la ciudad.

No te bañas, claro, es solo el olor, la ilusión, pero lo del rezo de la señora era real. Yo la miré asombrado pues nunca había visto a nadie rezarle al dios pez y a las diosas sirenitas, pero ella ni se inmutó y siguió musitando su jaculatoria, un bisbiseo algo inquietante, como de loca, pero conozco a la señora y sé que de loca no tiene nada. Simplemente, tiene ya su tarjeta dorada, hace lo que quiere y le reza a quien le da la gana.

Hacer ejercicio en el gimnasio callejero no es tan raro como rezarle a un pez que vomita agua, pero no crean que es sencillo: hay que tener mucha tarjeta dorada para flexionar, girar, correr y deslizarte en los aparatos, tú solo, porque nunca he coincidido con ningún otro gimnasta, mientras las mamás y los papás jóvenes, que llevan a sus hijos a jugar al parque, te miran con cierta conmiseración, como pensando que pobre hombre, tiene que hacer gimnasia en los aparatos callejeros en lugar de ir a un gimnasio como dios manda, bien porque no tiene fuerzas para soportar el trajín del gym fitness, bien porque no tiene dinero para pagárselo. Pero nada, ni me inmuto. Desde que tengo tarjeta dorada, casi todo me importa un bledo, hago lo que me parece y ni doy explicaciones ni me avergüenzo nunca.

El parque de El Rodeo me hace olvidar que vivo en una ciudad de provincias con sus tonterías y sus qué dirán porque parece situado en cualquier ciudad occidental. Está lleno de jóvenes corriendo, saltando y tonteando, de señoras haciendo zumba al son de su música, de personas con perro, que se reúnen en rincones específicos y hablan de sus mascotas como si fueran sus hijos: resfriados, ropas, comidas, color de ojos, últimas carantoñas y pruebas irrefutables de lo listos que son. Conversaciones tan entrañables como las de los grupos de señoras que se sientan en los bancos al atardecer y debaten sobre El Cordobés y sobre Paula Vázquez.

En mi parque, unos andan a su aire porque para eso son jóvenes, otros andamos a nuestra bola porque para eso tenemos tarjeta dorada y el resto anda como puede. Ya ven: la tarjeta dorada te cambia la vida. El día que pongan buenos trenes y pueda usarla para su verdadero fin, será la repera.