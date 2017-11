El Supremo decidirá si se repite la oposición de 2010 de camarero-limpiador Aspirantes a camarero-limpiador en el examen sobre el que se pronunciará el Supremo / HOY Este proceso llega por primera vez al alto tribunal después de que el TSJEx declarara la imposibilidad material de ejecutar una sentencia ANA B. HERNÁNDEZ Lunes, 27 noviembre 2017, 23:29

De nuevo una oposición extremeña llega al Supremo, que tendrá que decidir una vez más si hay o no que repetirla. En este caso, la oposición de camarero-limpiador, que fue convocada en 2010.

A la misma se presentaron cerca de 20.000 personas, de las que 1.129 aprobaron el primer examen. El segundo se hizo en noviembre de 2011 y lo superaron 589 aspirantes. Los 219 que quedaron en los primeros puestos, una vez se sumaron los méritos, lograron las plazas. Tomaron posesión el 1 de junio de 2013.

Cinco meses después, atendiendo el recurso de una opositora, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Mérida ordenó que se repitiera la oposición a partir del segundo examen. Porque el tribunal de selección de ese proceso no informó a los aspirantes de los criterios de corrección del ejercicio antes de su realización, sino después. La Junta recurrió en apelación ante el TSJEx, que confirmó la sentencia en noviembre de 2014.

Pero la sentencia no se ejecutó. El Gobierno regional optó por acudir a la última instancia judicial posible, el Constitucional, para evitarlo. Y fue casi un año después ya, en octubre de 2015, cuando se supo que la oposición de camarero-limpiador se tenía que repetir a partir del segundo examen. Porque el Constitucional no admitió a trámite el recurso de la Junta y elevó así a firme la sentencia del TSJEx. Entonces, la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de la que depende esta oposición, anunció que estudiaría cómo ejecutar el fallo.

Su decisión fue solicitar en 2016 al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Mérida, el encargado de la ejecución, que declarara la imposibilidad de ejecutar la sentencia dado el tiempo transcurrido desde que los aprobados tomaron posesión como personal laboral fijo de la Junta y teniendo en cuenta que la ejecución del fallo «implicaría que todos ellos tendrían que repetir el segundo ejercicio».

Como alternativa a la ejecución propuso que se guardara la nota que la aspirante que cuenta con el fallo favorable logró en el primer examen de ese proceso, de tal modo fuera directamente al segundo ejercicio de la nueva oposición convocada.

El juzgado respaldó la propuesta de la Junta en su totalidad, pero la opositora optó por apelar al TSJEx, que rechazó su recurso y ratificó el fallo del juzgado emeritense que, cabe destacar, tres años antes había ordenado que se repitiera la oposición a partir del segundo examen.

«La Administración alarga los procesos y después alega el tiempo transcurrido y la justicia acaba dándole la razón, aunque en un primer momento no lo haga», señala el abogado de la opositora.

Por eso la recurrente ha optado por llegar hasta el Supremo y la dilación del proceso, a consecuencia de la actuación de la Administración, es esta vez uno de los argumentos que su defensa ha recogido en el recurso de casación interpuesto ante el alto tribunal. Un recurso que se ha admitido y cuya resolución determinará si la oposición de camarero-limpiador se tiene que repetir.

«¿Por que de qué sirve tener un fallo favorable si la Administración deja que pase el tiempo y alarga las resoluciones para después decir que esas sentencias no se pueden ejecutar?», se pregunta el letrado.

Será el alto tribunal el que responda a la cuestión y, además, siente jurisprudencia al respecto analizando una oposición de Extremadura y la postura de la Junta en el citado proceso selectivo. En un auto de fecha del pasado día 2, el Supremo señala que determinará si hay o no que repetir la oposición, teniendo en cuenta la actitud de la Administración en el caso. Es decir, si es pertinente dejar pasar el tiempo y después alegar este motivo para solicitar la no ejecución. Y también si es aceptable la solución de ejecución propuesta, de guardarle la nota a la recurrente, y si se tiene además o no que fijar una indemnización para la misma.