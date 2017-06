El superabuelo

Si son ustedes abuelos o esperan serlo algún día, les recomiendo que impongan cordura en las fiestas infantiles de sus nietos. Da lo mismo si es una comunión, un cumple o la fiesta de fin de curso para agasajar al niño por haber suspendido solo dos. Ahora, todas las fiestas son súper chachis, mega guais e híper chulis, es decir: flipantes.

Aquello de la tarta de galletas casera con velas, de los pinchos de huevo cocido con pimiento morrón y los platos de chopped con huevo hilado para disimular ha pasado a mejor vida. Los entrañables chocolates con bizcocho de soletilla para festejar la primera comunión son pura arqueología antropológica, las meriendas con globitos adornando las lámparas nos harían bajar al infierno de la cutrez y si vamos de invitados y regalamos una pluma estilográfica, un libro o una rebequita de perlé, es muy posible que no nos vuelvan a invitar nunca a nada.

Las fiestas de hoy son 'genialesyupiyuju' y se celebran en maravillosos espacios infantiles atendidos por animadores profesionales que manejan todo tipo de hinchables, montañas de bolas, artilugios elásticos, disfraces y muñecos en un espacio cerrado y con barra libre de limonada, naranjada y chucherías mientras los papi chulis disfrutan del cumple en otra sala, apartada de los niños, tomando copichuelas y aperitivos ricos al son de entusiastas reguetones y cumbias calentitas. O sea, una pasada.

En este punto es donde han de intervenir los abuelos. Acudan de incógnito a uno de estos cumples o comuniones y hagan un sencillo trabajo de campo. Un amigo lo ha hecho y los resultados son inquietantes. La comunión de su nieta había empezado a celebrarse a las tres de la tarde y él se marchó a las cinco algo cansado. A las ocho, como no había acabado, se acercó a la fiesta tras dormir una reparadora siesta y entró en el espacio guay de los niños felices. Lo que encontró fue una escena de terror infantil. Los niños le pedían que los sacara de allí, gritaban que estaban secuestrados, se quejaban de que llevaban cinco horas bebiendo 'fantalimón' y comiendo gusanitos y de que por allí no había pasado ningún papi chuli a preguntarles que qué tal.

El abuelo, espantado, quiso poner orden o, cuando menos, liberar a algunos niños, pero dos animadores se lo impidieron. «Es que los padres nos han dicho que no salgan de aquí bajo ningún concepto», adujeron. Ante la indignación del abuelo, se mostraron comprensivos: «Si es que nosotros somos unos 'mandaos'. Reconocemos que esto no es pedagógico ni les gusta a los niños, pero son los padres quienes pagan y quienes deciden y el aviso es tajante: que no se muevan de aquí».

La culpa de estas fiestas secuestro modernas de cumple y de comunión no es de los profesionales de las estupendas empresas de animación infantil que trabajan en nuestros pueblos y ciudades. Ellos ofrecen diversos paquetes de actividades y los padres escogen, pagan y exigen. El problema es que muchos de esos padres no entienden la fiesta como un momento de convivencia, risas y alegría conjunta de mayores y pequeños, sino como un día estupendo con pretexto para aparcar los niños durante cinco horas mientras ellos se relajan y divierten.

¿Y cómo se relajan? Mi amigo, tras intentar infructuosamente liberar a sus nietos y a sus amiguinos del 'secuestro' de cinco horas, se acercó al espacio de los mayores y asistió a una conga desorejada con papis y mamis agarrados de la cintura y jugando a los trenes mientras Enrique Iglesias cantaba: «Si me das, yo también te doy, si te vas, yo también me voy, mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies». El abuelo, indignado, mandó parar la música y gritó: «¿Qué pensáis, bailar hasta las diez y tener otras dos horas a vuestros hijos secuestrados? ¡Qué vergüenza de padres!». Fue mano de santo. El abuelo salvador consiguió liberar a los niños, la fiesta duró hasta las diez, sí, pero con todos juntos, y mi amigo es desde entonces el superabuelo.