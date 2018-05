Mi suegra escuece

Mi suegra me regaló hace años una crema para las patas de gallo y me entró conjuntivitis. Una y no más. Dejé de darme crema más allá de la que suaviza la cara después del afeitado. Hasta que mi madre política me regaló un after shave tan bueno que los labios se me agrietaron y por más que me los he untado con bálsamos labiales y manteca pura de karité, las grietas no han desaparecido hasta que se ha acabado ese after shave maravilloso.

Mi suegra no me quiere matar, ni tan siquiera pretende provocarme escozores, llantos ni picores. Es más, ella no me compra los potingues, sino que los encarga para mi cumpleaños, pero no sé qué maldición tienen sus cremas regaladas: es echármelas y empezar a rascarme.

Ella dice que van a ser cosas de la edad y no le llevo la contraria porque, desde luego, de un tiempo a esta parte, mi piel se ha convertido en mi peor enemigo. Para empezar, no puedo tomar el sol, pero nada de nada. Cinco minutos bastan para que me salgan unos granitos que pican como demonios. La cosa ha llegado a tanto que he de conducir con guante para que mi mano no se llene de unas ronchas insoportables.

Cada día, subo a la Montaña tapado como un beduino. Un colega me decía el otro día que tenía un aspecto muy bizarro. Y sí, no doy la mejor imagen con todo el mundo en camiseta o, incluso, con el torso desnudo y yo con manga larga, pantalones largos, pechera abrochada y una gorra con cortinilla, que parezco Lawrence de Arabia subiendo una duna en vez de un cacereño ascendiendo por El Calvario a La Montaña.

Parece ser que mi caso es regla, no excepción, que, quien más quien menos, casi todo el mundo se queja de su piel y que si Gabriel y Galán levantara la cabeza, la volvería a esconder al ver tanto hombre medio hembra. Aunque quizás nos perdonara al constatar que esto de las cremas varoniles ya no es una cuestión de metrosexualidad, sino de mera supervivencia. No te hidratas para estar más bello, te hidratas para no ser devorado por el sarpullido.

La otra tarde, estuve en una tienda profesional de estética y peluquería. Mientras mi mujer y mi suegra buscaban un tinte, me dediqué a husmear entre las estanterías y descubrí productos que desconocía y me fascinaron. Había uno que se llamaba Moco de Gorila, pero cuando se lo comenté a mi suegra, me aclaró que a mí no me servía para nada pues se utiliza como fijador y, como me dijo ella: «Ya me dirás qué pelo vas a fijar tú».

Pero vi otros productos de nombres maravillosos que enseguida despertaron mi curiosidad. Seguro que muchos de ustedes ya los conocen, pero yo no tenía ni idea de que existiera una crema revitalizante hecha a base de veneno de abeja por no hablar de la famosa baba de caracol regeneradora. No me digan que no tiene guasa pasar todo el día embadurnado con moco de gorila, veneno de abeja y baba de caracol. Será muy bueno, pero suena muy malo.

Descubrí más productos mágicos. Uno era un cereal. Avena coloidal se llamaba y, por el prospecto, debe de ser buenísima para mi epidermis maldita pues hidrata, fortalece la barrera protectora y proporciona elasticidad y suavidad a la piel. Y si me salen granos y me pican, podré quedarme tranquilo extendiendo sobre mí mismo la maravillosa centella asiática, que retrasa el envejecimiento y alivia los picores.

Entre avenas, babas, centellas y mocos andaba yo, soñando con un mundo sin escozor, cuando se acercó mi suegra, reparó en los motivos de mi interés y me anunció cariñosa: «No te preocupes que para tu cumple te regalo todas estas cosas». Fue escucharla y empezar a picarme todo.