Solo Plasencia aguanta las mayorías Fragoso, alcalde pacense. :: hoy El mapa electoral dibuja un panorama de gobiernos obligados a pactar JUAN SORIANO Lunes, 11 junio 2018, 08:21

Hay dos conclusiones claras tras la lectura de las encuestas realizadas por Sigma Dos sobre las cuatro grandes ciudades de la región. La primera, el más que notable ascenso de Ciudadanos, principalmente a costa del PP. La segunda, que Plasencia es un mundo aparte.

De todos es sabido que el poder desgasta. Los sondeos apuntan a un retroceso tanto del primer edil de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, como de la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado. Se trataría de un paso más en una tendencia que ya se inició en las pasadas elecciones. Los dos son del PP. Los dos perdieron la mayoría absoluta en 2015. Y podrían perder la vara de mando en 2019.

Las encuestas de Sigma Dos apuntan a que Ciudadanos tendrá un papel clave en las dos capitales de provincia en las municipales de 2019

El trabajo de Sigma Dos concede a Fragoso nueve o diez concejales, lejos de los 14 necesarios para la mayoría absoluta. El PSOE, con ocho o nueve, le pisa los talones a un punto en intención de voto. Pero en realidad podría perder apoyos, lo que supondría un paso atrás en sus aspiraciones. Podemos se mantendría con tres, pero la verdadera noticia está en la subida de Ciudadanos, que pasaría de dos a seis ediles. Si actualmente ya es una fuerza decisiva para mantener al PP en la Alcaldía, pasaría a ser determinante e incluso podría conceder el bastón de mando al socialista Ricardo Cabezas.

En una posición similar se encuentra Elena Nevado en Cáceres. Pasaría de once concejales a ocho o nueve. Muy cerca, a menos de tres puntos, Ciudadanos con ocho ediles. La formación naranja, como ocurre en Badajoz, sostiene al gobierno del PP. Pero en 2019 podría arrebatarle el puesto. Para ello, aunque no ganase las elecciones, le bastaría un acuerdo con el PSOE. Los socialistas dejan de ser una alternativa a la Alcaldía y caerían de ocho a cinco o seis representantes. Pero se convertirían en la llave de la Corporación, ya que para unos y otros son necesarios para llegar a los trece que marcan la mayoría absoluta. Cáceres tú podría mejorar su resultado y pasar de dos a tres puestos en el Pleno, pero su posición podría ser irrelevante.

En las dos capitales de provincia destaca el ascenso de Ciudadanos, hasta el punto de que en Cáceres tienen opciones de gobernar. Esta subida también se aprecia en las otras dos ciudades objeto de la encuesta, aunque en menor medida.

En Mérida, Ciudadanos pasaría de dos a cinco o seis concejales. Podría arrebatar la segunda posición al PP, pero no tendría una posición decisiva en la Corporación. En Plasencia también sube y pasa de uno a dos ediles. Pero el PP no necesitaría ningún apoyo para gobernar.

Mérida y Plasencia

En estas dos ciudades se produce la tendencia contraria a lo que pasa en Badajoz y Cáceres. Sus dos alcaldes mejoran sus resultados, lo que refuerza su posición de cara a un nuevo mandato.

En Mérida el socialista Antonio Rodríguez Osuna consiguió la victoria en 2015 con once concejales. Ahora podría repetir o mejorar ese resultado, aunque no le bastaría para lograr la mayoría absoluta. Pero, visto lo visto hasta ahora, no tendría problemas para gobernar. En la presente legislatura ha contado con distintas opciones para lograr los apoyos necesarios, lo que le ha permitido alcanzar acuerdos puntuales que, lejos de debilitarle, le fortalecen en la encuesta de Sigma Dos. Según muestran los resultados del sondeo, a partir de 2019 podría seguir contando con el apoyo de Ciudadanos o incluso de IU, que mantendría sus dos representantes. El PP, con seis ediles y una posición muy endeble, y Podemos, que desaparece de la Corporación, serían los grandes derrotados.

Las encuestas locales refuerzan las conclusiones del sondeo elaborado sobre la situación regional

Plasencia es la excepción que confirma la regla. O quizás una muestra de que hay alcaldes que consiguen conectar de forma especial con su localidad, aunque también gracias a las dudas del resto de partidos. Fernando Pizarro no sólo mantiene su mayoría absoluta, sino que podría ampliarla y llegar a doce concejales de los 21 de la Corporación. El PSOE podría perder uno, Plasencia en común seguiría con el suyo y Extremeños se quedaría sin representación. Ciudadanos, como se ha indicado, mejora, pero no lo suficiente para ser una alternativa real.

Evidentemente, las encuestas son sólo encuestas, y más a un año de las elecciones. Hay cosas que pueden cambiar, y las posiciones están tan ajustadas que pueden darse variaciones significativas en uno u otro sentido. Por ejemplo, en Mérida el PP aún no tiene candidato, y en Plasencia todavía no se conoce al cabeza de lista del PSOE. Por no hablar de que aún hay que hacer oficiales a los supuestos candidatos de los populares, o que hay que definir las posibles coaliciones de izquierda en las cuatro ciudades. Y sin olvidar que en los sondeos de Sigma Dos no están contemplados los efectos que puede tener la moción de censura de Pedro Sánchez a Rajoy.

Pero también hay cosas que parecen inamovibles. Una es el ascenso de Ciudadanos, empujado por la corriente nacional. Es la única explicación para una formación que expulsó a sus dos concejales en Mérida, disolvió su ejecutiva en Plasencia y vio cómo se partía su grupo en Badajoz. Otra es el retroceso del PP, también arrastrado por la situación del partido. Excepto en Plasencia, los populares apuntan a una caída que viene de lejos, desde las cuatro mayorías absolutas de 2011 a la posible pérdida del poder en Badajoz y Cáceres en 2019, a lo que se sumaría el desplome en Mérida. Y otra es las dificultades del PSOE para volver a ser el partido hegemónico de años atrás. Excepto en la capital autonómica, donde ganaría sin mayoría, sólo tendría opciones en Badajoz.

Y por si aún quedan escépticos con las encuestas, basta con comparar estos resultados con el sondeo elaborado por Sigma Dos para HOY sobre intención de voto en las elecciones autonómicas. Según este trabajo, el PSOE se mantiene o mejora, el PP cae, Ciudadanos crece y Podemos se mantiene con dificultades. Prácticamente, un resumen calcado al que podría hacerse en las cuatro grandes ciudades de la región.