Solo los integrantes de 38 bolsas del SES tienen la opción de trabajar Protesta de enero de 2016 para pedir la apertura de las bolsas. :: HOY Los sindicatos denuncian que el sistema no funciona cuando se vana cumplir cinco años desde la entrada en vigor del pacto que las regula ANA B. HERNÁNDEZ Martes, 3 octubre 2017, 23:19

Son casi 100.000 los inscritos en las bolsas de trabajo del SES. En las 91 de las 99 totales que según el órgano autónomo están operativas. Lo cierto es que estas bolsas están convocadas pero distan mucho de estar operativas. No lo estarán, de hecho, hasta que no cuenten con un listado definitivo, porque hasta entonces sus integrantes no tienen ninguna opción de ser llamados, por tanto de acceder a un puesto de trabajo a través de estas bolsas de empleo.

A día de hoy, según los sindicatos y la información actualizada en la propia web del SES, solo 38 de las bolsas convocadas están funcionando de verdad. Es el motivo por el que cientos de integrantes apuntados, algunos de ellos con la última oposición aprobada, no han tenido opción alguna de trabajar en la sanidad pública desde entonces y difícilmente lo harán antes de que se celebren los exámenes de la que se acaba de convocar.

«Yo participé en la oposición de 2011 (que se celebró dos años después), aprobé pero no logré plaza; hasta febrero de este año no se ha convocado la bolsa de auxiliares administrativos, me he apuntado, pero igualmente hasta que no salga el listado definitivo no me pueden llamar, por lo que no he tenido hasta ahora opción de trabajar», señala un opositor e integrante de la bolsa de auxiliares administrativos.

Menos opción tienen aún los que ni siquiera disponen de bolsa en la que apuntarse, tanto sanitarias como de gestión y servicios. Porque a pesar de lo manifestado también por el SES en este punto, lo cierto es que no todas las sanitarias están convocadas.

El Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Extremadura (Coptoex) ha pedido una reunión urgente con el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, para saber por qué no se convoca bolsa de trabajo de esta categoría sanitaria. En una nota, el presidente de la entidad, Pablo Cantero, ha subrayado que desde 1992 no se han incorporado terapeutas ocupacionales a la sanidad pública en Extremadura y que el SES nunca ha convocado plazas de esta categoría profesional, que comenzó a impartirse en la Universidad de Extremadura (UEx) en 1998.

Junto a esta categoría, aún restan otras de gestión y servicios por convocarse también, como es el caso de telefonistas, cocineros, electricistas, mecánicos, planchadoras... En cualquier caso, opositores que no han tenido opción de sumar méritos entre una y otra oposición.

«No podemos estar satisfechos con que cinco años después de la firma del último pacto sean una minoría las bolsas que realmente están funcionando», denuncia Felipe Bachiller, de UGT. «De las demás se ha publicado la convocatoria de apertura, el listado único o el listado provisional, pero mientras no haya listado definitivo no funcionan de verdad», deja claro.

Felipe Bachiller recuerda que su sindicato no firmó el pacto, «porque entendimos que no iba a ser operativo y lamentamos profundamente que el tiempo nos haya tenido que dar la razón».

A su juicio, «es intolerable que se sigan utilizando pactos de 1995, 1996 y 2007 con unos criterios de llamamientos y ceses distintos dependiendo del pacto de turno, y más intolerable aún es que reconociendo que existe este problema no se plantee una solución».

Nueva actualización

Una solución que también reclama CSIF, sindicato que sí firmó el pacto a diferencia de UGT, pero que critica igualmente el funcionamiento de las bolsas. «Es un engaño», resume Emilia Montero. «Porque de nada sirve que se convoquen si no cuentan con un listado definitivo, porque hasta que este no esté no se puede llamar a ningún integrante y entre la convocatoria de la bolsa y la publicación del listado definitivo están pasando años».

Pero CSIF mantiene el respaldo a un pacto que posibilita bolsas abiertas y permanentes. «El problema es que no se dispone del personal necesario en la unidad de baremación para agilizar la comprobación de méritos de los integrantes y lograr que las bolsas funcionen de verdad en el menor tiempo posible». Reitera que «el pacto requiere recursos humanos y técnicos para tener las bolas en funcionamiento en un año, pero estamos cansados de decirlo y que nada se mejore».

Los integrantes de todas las bolsas de empleo convocadas tienen ahora un plazo hasta el 15 de octubre para actualizar sus méritos, para incluir aquellos que hayan logrado desde la fecha en que se convocó su bolsa hasta el 30 de septiembre.