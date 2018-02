Isabel Rolán: Una solidaridad que viene de familia

Considera a su madre Antonia su verdadera inspiradora. «De mayor estaba prácticamente ciega y ella se encargaba de muchas cosas solo para que yo pudiera ayudar a los pacientes. Siempre fue muy especial y me enseñó cómo gratificaba ayudar a los demás. Supongo que lo aprendió de mi abuela, que aprendió a poner inyecciones solo para ayudar al médico rural de la zona donde vivía», explica Isabel Rolán Merino, fundadora en 1998 y presidenta desde entonces de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX).

Se trata de la entidad regional más grande de España y en la actualidad cuenta con veinte sedes y una cifra de voluntarios que no para de crecer. Quienes conocen a Isabel saben que este éxito -AOEX fue medalla de Extremadura en 2015, entre otros muchos reconocimientos- se debe a que hay una persona como ella detrás que combina perfectamente la motivación con la reivindicación y que se ha formado convenientemente para tratar de tú a tú con los especialistas cuestiones técnicas.

Isabel nació y se crió en San Vicente de Alcántara (Badajoz) hasta que sus padres se fueron a Madrid cuando ella tenía 8 años. Cuando se convirtió en madre volvió a Extremadura, dice, «para recuperar la calidad de vida que habíamos perdido».

«Cuando padecí el cáncer me di cuenta de todo lo que faltaba en Extremadura»

De joven había sido voluntaria desde los catorce años, primero visitando asilos y luego en Cruz Roja o el Teléfono de la Esperanza. Su peripecia laboral ha sido variada. Trabajó en una de las imprentas más avanzadas de Madrid (Artigraf), luego hizo las oposiciones para auxiliar de enfermería, se convirtió en empresaria cuando montó la tienda Pistacho en Badajoz, hizo un curso de 800 horas para trabajar de cocinera en el Hospital Infanta Cristina, donde tenía mejores condiciones que como auxiliar de enfermería, y cuando se matriculó en la Universidad de Extremadura en Educación Especial un cáncer en el sistema linfático la detuvo en seco.

Isabel dice que ella en realidad tiene 21 años, que fue el tiempo que ha transcurrido desde que superó aquella enfermedad, la cual le abrió los ojos.

Los orígenes

«Cuando padecí el cáncer me di cuenta de todo lo que faltaba en Extremadura. Entonces solo había Oncología en Cáceres y Badajoz y la sala de espera era un pasillo sin más. Yo lo comentaba y el oncólogo nos decía que era culpa nuestra, que el paciente tiene que luchar. Pero ocurre que cuando estás en tratamiento estás cansado y cuando sales quieres olvidarlo todo. Ocurrió que mi exmarido también tuvo un cáncer de estómago, salimos ambos adelante y el oncólogo nos propuso que creáramos una asociación. Nos pusimos a buscar personas con la enfermedad y familiares y nos juntamos trece», resume Isabel Rolán sobre los orígenes, orgullosa de que este año cumplirán su veinte aniversario.

Al principio recuerda que las competencias en sanidad aún eran del Estado y les costaba conseguir cosas del Insalud, pero en cuanto empezó a funcionar el Sistema Extremeño de Salud cuenta que la relación con la Consejería de Sanidad siempre fue fluida. «Nunca hemos pedido la luna, solo cosas que necesitábamos».

La presidenta de AOEX cita sin parar mejoras obtenidas para los pacientes oncológicos extremeños y sus allegados en los últimos veinte años, el último de relevancia el haber conseguido un servicio de Oncología Infantil cuya planta se ha ido ampliando y dotando poco a poco. Habla de los 18 psiconcólogos contratados repartidos por las ocho áreas sanitarias, de los psicólogos en cuidados paliativos en seis de estas áreas, de la psiconcóloga infantil en el Materno de Badajoz o de cómo se han integrado en diferentes federaciones nacionales para conseguir más recursos.

Tampoco se olvida de que el pasado 7 de enero consiguieron que en la región se cumpliera algo que ya estaba reconocido, como que un niño que ingresa en la UCI pueda estar acompañado de un familiar las 24 horas; o de que la Consejería de Sanidad aumentara el dinero destinado a los desplazamientos de pacientes que deben someterse a tratamientos fuera de la comunidad autónoma. A Pilar Rolán, madre de dos hijos, se le nota que está volcada en paliar los efectos devastadores del cáncer en la sociedad actual, por eso trata de que su asociación se ocupe desde la primera noticia hasta el duelo si llegara.

Cuenta que haber padecido la enfermedad, tanto ella como en su familia -una cuñada suya falleció- ayuda a empatizar. «Un cáncer se vive muy en solitario, por eso como eslogan de la asociación elegí el 'no estás sol@'. Yo al menos me encontré sola, no por culpa de mi familia sino porque me veía desinformada. Además, yo digo que ésta es la enfermedad del teatro porque aunque estés agotada te pasas el día diciendo que estás bien para no preocupar a los que te preguntan», señala antes de subrayar que AOEX atiende tanto a socios como a no socios de manera gratuita.