Cuando la soledad da miedo

ANA B. HERNÁNDEZ Domingo, 8 abril 2018, 09:14

No hace ni un mes que los bomberos encontraron el cadáver en la cocina de su casa. No acababa de morir, ni mucho menos. Había fallecido posiblemente unas dos semanas antes. Sus vecinos dieron la voz de alarma. No solo porque hacía días que no escuchaban su radio. También porque comenzaron a notar un olor extraño que subía desde el bajo, el piso en el que vivía José Trigo Domontes, de 86 años, residente en Badajoz.

Su historia, la de un anciano que vive solo y que muere sin que nadie se entere, aunque en este caso no por desinterés ni familiar ni social, no es única ni en Extremadura ni en el resto del país. De ahí que ya hayan surgido voces de alarma. Y una de las que con más fuerza se ha escuchado o ha tenido mayor repercusión es la del magistrado Joaquim Bosch Grau.

«Cada vez me pasa más, como juez de guardia, encontrarme con cadáveres de ancianos que llevan muchos días muertos, en avanzado estado de descomposición. No sé si está fallando la intervención social o los lazos familiares. Pero indica el tipo de sociedad hacia el que nos dirigimos», publicó recientemente en la red social Twitter.

«Yo me llevo cada noche el teléfono a la cama, por si me pasa algo, que pueda marcar el 112»

No hay ninguna estadística que registre el número de ancianos que mueren solos en sus casas para constatar, con números, una realidad que, sin embargo, se comienza a vislumbrar por parte de jueces, fuerzas y cuerpos de seguridad, empleados funerarios y forenses.

Desde el Instituto de Medicina Legal de Badajoz confirman que no hay ninguna estadística al respecto. Pero su director, Enrique Mendoza, asegura que en los últimos tres años ha habido un incremento progresivo de las muertes naturales, que éstas ya sobrepasan a las violentas, que la edad media de las víctimas ha aumentado y que en muchos casos se trata de mayores que viven solos.

Desde su punto de vista, aunque las personas pasan más desapercibidas en las ciudades que en los pueblos, «estas muertes ocurren en todas las zonas, porque influyen las relaciones sociales y, cuando se cortan, se cortan en todos los sitios», señala.

Como Enrique Mendoza, otros forenses extremeños consultados aseguran, no obstante, que en el aumento de las muertes naturales influyen diversos factores, como son, por ejemplo, la disminución de las certificaciones por parte de los médicos, porque en muchos casos no conocen las historias clínicas de los fallecidos, y también el hecho de que la movilidad de la población haya aumentado y que, en determinadas épocas del año, la región cuente con más turistas que pueden sufrir un percance estando fuera de sus lugares de origen.

En cualquier caso, no hay datos sobre los mayores que mueren solos en sus casas. Solo se conocen los casos que trascienden a los medios de comunicación. Pero todo indica que estas situaciones en las que los ancianos fallecen solos en sus casas y sus cadáveres se descubren después de días o semanas pueden seguir creciendo, porque ocurre también que la sociedad envejece y se aísla.

«No me quedará otra que una residencia, pero me gustaría que me cuidaran mis hijos»

Para el juez Bosch, el problema está en que la red familiar que antes atendía a los mayores se ha debilitado y la red institucional que debe sustituirla no se ha reforzado lo necesario.

Las diferentes herramientas de atención a los mayores no llegan ni mucho menos a todos. Ni las plazas de residencia ni los centros de día ni las ayudas domiciliarias ni la teleasistencia. Ésta última por ejemplo. Es conocida por el medallón, que posibilita que quien tenga un percance, baste con que pulse el botón que lleva colgado al cuello para contar con ayuda inmediata. Es una herramienta que se ha mejorado con más servicios en los últimos años para dar más tranquilidad y seguridad tanto a la persona que la utiliza como a sus familiares. Pero según los datos facilitados por José Aurelio González, coordinador autonómico de Cruz Roja, entidad que la lleva prestando 25 años en la región, son en torno a 13.000 quienes cuentan con teleasistencia, entre dependientes y autónomos. Pocos, por tanto, si se tiene en cuenta que en torno a 50.000 mayores viven solos en la comunidad.

Hablan los mayores

Cierto es que otros cuentan con otros servicios, con otras ayudas. Pero también que muchos las siguen esperando -más de 9.000 tienen reconocido el derecho y no cuentan con ella, según los últimos datos de dependencia- y que no las hay para quien se mantiene en su casa de forma autónoma, no tiene recursos para pagarlas y carece de respaldo social o familiar.

«Quizás podría haber centros para que nos pudiéramos ir a vivir, mientras estamos bien, con otros mayores con los que podemos charlar, dar un paseo..., manteniendo nuestra independencia, pero estando acompañados», plantea Blanca Rosa Santana, de 73 años.

Algunos de sus compañeros en el Hogar de Mayores Puerta Berrozana de Plasencia, que llevan como ella muchos años viviendo solos en sus casas, no creen que esa sea la solución, al menos no les gusta, porque les suena a residencia. Aunque sí reconocen que podría evitar sus temores nocturnos.

Todos ellos son un ejemplo de lo que hoy se denomina 'envejecimiento activo', el que se está potenciando desde la administración para retrasar el máximo posible la entrada de los mayores en las residencias y alargar así el tiempo de estancia en sus casas, en sus localidades, en su entorno social.

Al igual que Blanca, Charo González, María del Rosario Serrano, Manuela de Sande, Alejandro Recio y Antonio Muñoz, todos con edades entre los 72 y los 86 años, acuden con frecuencia al hogar, participan de sus actividades, colaboran con otras entidades... Tienen una vida social activa. También achaques, pero siguen manteniendo su autonomía, se ocupan sin ayuda o con poca de sus casas y de su alimentación. Sin embargo, cuando llega la noche, a la mayoría se le hace muy larga. Y todos lo tienen claro: si pudieran elegir, no vivirían solos.

«Porque la soledad es mala y la noche es triste, porque si te pasa algo te ves sola y a nuestra edad, es triste, aunque no nos quede otra», afirma Charo González, de 72 años. «De hecho, duermo mucho mejor, más tranquila, cuando estoy en la casa de mi hijo, porque me siento respaldada», añade.

«Yo me encuentro fenomenal, muy bien de salud, pero solo no le gusta vivir a nadie; preferiría vivir con alguien al 100%», señala Alejandro Recio, de 82 años. «El día lo llevo bien, pero la noche es mala y, sobre todo, en invierno, porque es más larga; es muy triste no tener con quien hablar».

Como Charo, reconoce que teme que le pase algo en casa, «y que no me dé tiempo a llamar a alguien». Igual que le da miedo a Antonio Muñoz, de 85 años. «Ahora lo pienso más que antes, cada vez más, después de que mi hermano, que vivía solo porque estaba viudo como yo, muriera solo en casa y descubriéramos su cuerpo un día después; sí, desde entonces, y hace ya más de un año, tengo más miedo». Por eso, tampoco tiene duda alguna al respecto: «Desearía vivir con alguien».

«Yo me llevo el teléfono a la cabecera de la cama, por si me pasa algo, que me dé tiempo a llamar, a marcar el 112», dice María del Rosario Serrano, de 82 años.

«Yo no pongo el seguro a la puerta, para que puedan entrar con más facilidad», agrega Blanca.

Todos tienen hijos y una buena relación con ellos, un contacto frecuente en la mayoría de los casos. Todos aseguran que saben que las cosas han cambiado y que con el ritmo de vida actual sus hijos no les pueden cuidar, pero todos también afirman con rotundidad que ese es su deseo.

«Yo cuidé a mi marido, porque sabía que lo mataba si le llevaba a una residencia, pero lo que pasé no se lo deseo a nadie, por supuesto no a mis hijos; por eso me iría a una residencia», dice Blanca.

«Estamos solas porque los hijos no nos pueden atender, pero una madre siempre quiere estar con sus hijos; cuando no me valga por mí misma, no me quedará más remedio que una residencia, pero no, no la elegiría nunca», afirma Charo.

Mayores, durante una clase de gimnasia en Puerta Berrozana. / ANdy Solé

Los mayores de hoy son la generación que está sufriendo el cambio social experimentado en las últimas décadas. Cuidaron a sus padres y a sus suegros, «murieron en nuestras casas», dicen; después cuidaron a sus hijos y ahora muchos cuidan a sus nietos. Y, sin embargo, cada vez son más los que se encuentran que ese cambio social que ha dado una vuelta a las familias, a la forma de vida, a las prioridades y a las necesidades, les está dejando a ellos, cuidadores natos, sin cuidados.

Por eso, aunque comprenden los cambios, aunque creen que muchos son positivos, porque quieren que sus hijos trabajen en lo que se han formado, salgan con amigos, viajen, disfruten al máximo de su ocio... les hubiera gustado que lo mejor de la sociedad de antes, el apoyo familiar hasta el final, se hubiera quedado en la nueva. Porque la soledad es más dura en la vejez, cuando más frágiles son las personas. Y da miedo.

El número de personas que viven solas aumenta en España. Según los últimos datos del INE, hay 4.638.300 españoles que residen solos (un 10,1 por ciento del total de ciudadanos), la mayoría son mayores de 65 años (el 41,7 %), y de ellos un 70,7 % son mujeres.

En Extremadura, son unas 50.000 las personas de más de 65 años, mayoritariamente viudas, las que viven solas. Es decir, uno de cada cinco extremeños de más de 65 años, un 8% más que hace tres años. Y las cifras muestran que la tendencia al alza continuará, porque cada vez se vive más, porque el colectivo de más de 65 años crece. La región tiene 206.775 personas con más de esa edad. En una década se prevé que la cifra ascienda a 240.479, lo que supondrá que casi uno de cada cuatro residentes en la región tenga más de 65 años.

Se requiere, por tanto, no solo reforzar el sistema sanitario. También el social.