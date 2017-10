«¿Qué os sirvo, chicos?»

«¿Qué queréis tomar, chicos?», nos atendió el camarero del restaurante del Museo de Arte Moderno de Vigo. Pedimos el menú del día, que incluía un plato desconocido, pero sugerente: gazpacho de Montánchez. «¿Cómo es ese gazpacho?», preguntamos al camarero vigués poniendo cara de ser cántabros o navarros, que no sé cómo se pone esa cara, pero lo importante era no delatar nuestro origen para que el camarero fuera expansivo y no captara el tono capcioso de nuestro interés.

«Ahora os cuento, chicos. Voy a preguntarle al cocinero», se ofreció diligente a aclarar nuestras dudas. Volvió al instante y nos informó: «El gazpacho de Montánchez es uno que lleva espárragos trigueros, chicos». Lo pedimos y estaba bueno. Aunque lo que más nos sorprendió no fue el gazpacho montanchego de Vigo, sino lo de chicos. Sí, aquel camarero nos llamaba chicos por aquí, chicos por allá. Como mi mujer y yo dejamos de ser chicos allá por los años 80, y eso siendo generosos con la edad, pues nos asombró el tratamiento.

¿Pero solo llaman chicos a quienes han pasado del medio siglo los camareros de Vigo? ¡Quia!, aquí te llama chico quien menos te lo esperas. Y no te dicen chico con timidez o por despiste, ¡qué va!, te lo sueltan a voces, con jovialidad y desparpajo. Entras en el bar y la camarera te saluda desde la barra: «Hola, chicos, buenos días». Te acomodas en el restaurante elegante y el chef te trae la relación de platos y te la entrega con desenfado: «Tomad la carta, chicos, mirad a ver qué os apetece». Súper enrollada la muchacha del McCafé o del Starbucks: «¿Qué va a ser, chicos, lo de siempre?».

La otra tarde, entraron dos parejas de ancianos en una cafetería próxima al hospital de Cáceres, el camarero los recibió con un: «Hola, chicos, ¿qué vamos a tomar?» y los mayores miraron a izquierda y derecha con incredulidad: estaban solos pero ni se creían lo de chicos ni esperaban que el dicharachero camarero fuese a tomar algo con ellos.

Chicos, chicos, chicos, jovialidad, buen rollo, tuteo... A tanto llega la cosa que acabo de escribir la palabra ancianos y ya me estoy arrepintiendo, ¡y no digamos con la arcaica interjección quia! ¿Cómo he podido llamar ancianos a aquellos cuatro octogenarios recién salidos del hospital? Aquí, por decreto y moderna urbanidad, somos chicos hasta la muerte.

Lo de llamar de usted empieza a resultar tan raro, casi tan ridículo, que hemos llegado a la conclusión de que si alguien nos trata así es con mala idea: quiere mantener las distancias y humillarnos. Como cuando éramos niños y el profesor nos decía don fulanito, siéntese usted bien, que todos sabíamos que lo siguiente no sería una petición respetuosa, sino una colleja, un capón, un regletazo o un punterazo en la cabeza: primero el usted y luego el chichón.

Y en esas andaba yo, emocionado por este espíritu juvenil que empapa nuestro vocabulario moderno, creyendo que camareros, tenderos y hasta alumnos (sí, tengo alumnos que me dicen: «Hola, chico») nos rejuvenecían por cariño y buena intención, cuando llega un experto en estos temas y me aclara que de eso nada, que no nos dicen chico o chica, aunque frisemos los 60, por buenas vibraciones ni porque no hayamos cambiado y parezcamos jóvenes hasta el postrer paroxismo. Nada de eso. Lo de chicos viene del inglés.

Ya saben, en en el instituto nos enseñaron a llegar a un pub de Londres o a un café de Nueva York de buena mañana y saludar: «Good morning, hou are you», o sea, buenos días, cómo está. Y luego resulta que llegábamos y nadie nos decía eso, sino un simple: «Hi, guy», es decir, hola, chico, que era la manera práctica de generalizar y no tener que especificar mayor o joven. Y tú te sentías ridículo y antiguo y maldecías a quien te había enseñado a saludar en Inglaterra o en Estados Unidos como ya nadie saludaba. Así que ya saben: del «Hi, guy» de allí ha venido el «Hola, chico» de aquí. No somos joviales, simplemente somos anglófilos.