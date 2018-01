Los sindicatos respaldan que se valore la experiencia en la sanidad privada Examen de oposición para entrar en el SES. / HOY No mantienen una postura unánime sobre la conveniencia o no de recurrir la sentencia que exige al SES que modifique el pacto que regula las oposiciones ANA B. HERNÁNDEZ Lunes, 8 enero 2018, 23:21

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Mérida ha dado la razón a 30 enfermeras y ordena al SES que valore la experiencia en la sanidad privada, por tanto que modifique el primer pacto elaborado en la región para regular los procesos selectivos, que fue firmado por la Administración y las seis centrales con presencia en la sectorial de sanidad el pasado 10 de julio.

En declaraciones a HOY, los sindicatos apoyan que se tenga en cuenta esa experiencia.

El tribunal considera que el no valorarla vulnera un derecho constitucional y deja claro que «lo concertado en un pacto no puede vulnerar principios tales como el de igualdad en el acceso a la función pública o los de mérito y capacidad». Las cláusulas de un pacto «no pueden ser utilizadas para ir en contra de normas de rango jerárquico superior como puede ser la propia Constitución».

También que «para excluir a determinados profesionales o no valorarles ningún mérito, si en realidad desempeñan funciones similares o poseen los mismos conocimientos o preparación», se deben argumentar los motivos. Y, según el juez, el SES no lo hace. Sus argumentos de reducir la litigiosidad y agilizar los procesos selectivos no son suficientes para el magistrado.

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe apelar ante el TSJEx, un camino que quiere tomar el SES, según adelantó recientemente el consejero, José María Vergeles, pero antes de tomar la decisión definitiva quiere consultarla con los sindicatos.

«El único que quería que no se valorase la experiencia en la sanidad privada era el SES», resume Francisca Gómez, de CC OO.

«Siempre hemos mantenido que la experiencia en un centro sanitario privado se tenía que valorar, y que para la agilización de los procesos se deberán mejorar los sistemas informáticos o llevar a cabo otras medidas, pero no dejar de baremar esa experiencia», declara María José Rodríguez, de Simex.

«El pacto estaba cojo por no recoger la valoración de esta experiencia y, por tanto, propenso a terminar en el juzgado y con la sentencia que de momento lo ha hecho, y de la que ya hay otras en la comunidad autónoma», afirma Emilia Montero, de CSIF. En referencia a las que obligaron igualmente al SES a modificar el pacto de las bolsas por no valorar la experiencia en los centros sanitarios privados.

«Nosotros éramos y somos partidarios de que se valore la experiencia en la sanidad privada, pero el SES argumentó que el no hacerlo agilizaría los procesos y que, además, contaba con los informes jurídicos precisos que avalaban esta decisión», señala Felipe Bachiller, de UGT.

De ahí que ahora la postura de las centrales a la hora de recurrir o no la sentencia de primera instancia no sea unánime. Para CSIF y Simex se debe aprovechar el fallo y, por tanto, desde su punto de vista mejorar el pacto valorando la experiencia en la sanidad privada.

Para CCOO, «la decisión la tiene que tomar la Administración y no ponernos como escudo a los sindicatos».

UGT, sin embargo, considera que es «necesario que el SES recurra el fallo y que presente esos informes jurídicos que avalaban su decisión, independientemente de la postura sindical; de lo contrario, si no recurre, este sindicato se sentirá engañado».

Aclaraciones

También Satse es partidario de que el fallo sea recurrido. «Para que el juez nos diga cómo se tiene que valorar esa experiencia, a quién se tiene que valorar y qué es exactamente un centro sanitario».

Damián Cumbres, coordinador autonómico del Sindicato de Enfermería, mantiene que «es un asunto que debemos aclarar de una vez por todas», para evitar que la litigiosidad continúe.

«¿Es experiencia privada que hay que valorar la de una enfermera que trabaja en la consulta privada de cardiología de su padre?, ¿la experiencia se tiene que valorar tanto al personal sanitario como al de gestión y servicios?, ¿la de algunos centros concertados o todos?». Satse detalla algunas de las muchas dudas que hay respecto a este posible baremo y, por eso, «mantenemos la conveniencia de recurrir, para que la justicie aclara estos aspectos».

Pero a la vez que se negocie en la sectorial. «Recurrir no quiere decir que no nos pongamos a trabajar sobre ello y perfilar cómo valorar esta experiencia, que nosotros respaldamos que se valore pero con todos los matices aclarados». Sobre todo, «porque el trabajo debe estar hecho por si finalmente se recurre y el TSJEx ratifica el fallo de primera instancia», concluye Cumbres.

Más allá del conflicto surgido con respecto a la experiencia en la sandia privada, los sindicatos mantienen su respaldo al pacto de las oposiciones. «Porque en una negociación siempre hay que ceder», señala Emilia Montero. Porque firmarlo era requisito para estar en la comisión de seguimiento, como reconocen todas las centrales. «Y porque hay cuestiones muy importantes en el pacto para la estabilidad en el empleo, que es nuestra prioridad», deja claro Francisca Gómez. Como es el compromiso de celebrar cada dos años procesos selectivos y concursos de traslados.