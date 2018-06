Los sindicatos piden que los interinos que trabajen 165 días cobren el verano Un profesor dando clase en un instituto de la región. / HOY La Consejería de Educación y Empleo destaca que la sentencia del Tribunal Supremo no tendrá efectos en la comunidad JUAN SORIANO Viernes, 15 junio 2018, 22:07

Los sindicatos educativos reclaman a la Junta de Extremadura la derogación de la regulación sobre el pago de vacaciones a los interinos que se aprobó en el año 2012, de modo que puedan cobrar los meses de julio y agosto aquellos que superen 165 días trabajados por cada curso académico.

Esta petición se produce después de que el Tribunal Supremo haya decretado que los docentes que cubren vacantes por un curso completo tienen derecho a percibir el salario de julio y agosto. La sentencia anula un acuerdo del Gobierno de Murcia del año 2012 que establecía el despido de estos trabajadores a finales de junio, cuando concluían las clases. Pero tiene consecuencias para todas las comunidades autónomas, que de una forma u otra legislaron en la misma línea.

En el caso de Extremadura, la Junta también aprobó en 2012 un decreto, aún en vigor, que establece que se entenderá que el profesorado interino continúa prestando servicios durante los meses de julio y agosto cuando haya trabajado un mínimo de 280 días, continuos o discontinuos, en el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de junio de cada curso.

La Consejería de Educación y Empleo destaca que la sentencia del Supremo no tiene consecuencias en la región. Como explica, en Extremadura todos los docentes interinos que trabajan el curso completo cobran los meses de verano, ya que todos pasan de 280 días. Se debe a que las vacantes se adjudican en la última semana de julio y arrancan a principios de septiembre. De ese modo, en junio superan el tope exigido. Educación y Empleo señala que en esta situación se encuentra «la inmensa mayoría de los docentes interinos que trabajan durante el curso escolar, unas 3.000 personas». Los que no tienen derecho a cobrar los meses de verano, ya que no pasan de 280 días trabajados, son los contratados para sustituciones. En este caso, no están amparados por el fallo del Tribunal Supremo.

Aunque los representantes sindicales reconocen que este fallo no llega a todo el colectivo, reclaman regresar a la situación anterior a 2012 y fijar el límite en 165 días. En la región hay unos mil docentes que realizan sustituciones en educación, aunque no todos llegarían al nuevo tope exigido para poder mantener su contrato en verano.

Unanimidad sindical

Manuel García, responsable de Enseñanza Pública de CCOO Extremadura, señala que el fallo del Tribunal Supremo ratifica la postura del sindicato, que en 2012 se opuso a que se exigiera trabajar 280 días para poder cobrar el verano completo. Por ese motivo, solicita derogar ese decreto y regresar a la situación anterior. Hasta la fecha, bastaba con acreditar 165 días trabajados, cinco meses y medio.

Mercedes Barrado, de CSIF, señala que la derogación del decreto incidiría en la igualdad de todos los interinos, ya que hay algunos que trabajan el curso completo pero no llegan a los 280 días porque se incorporan más tarde. Además, destaca que de esta forma no sólo podrían cobrar dos meses más, sino acumular puntos para futuras oposiciones. Y recalca que permitiría mejorar las condiciones y atraer a más docentes, ya que hay comunidades que empiezan a tener problemas para cubrir ciertas especialidades.

En la región hay 3.000 interinos que cubren vacantes y que ya cobran el verano completo

Eva González, secretaria del Sector de Enseñanza de UGT Extremadura, coindice en señalar que la derogación del decreto de los 280 días mejoraría las condiciones de los interinos y daría más margen a la contratación. Pero también reclama que la Junta no alargue los llamamientos e incorpore a todos los docentes el 1 de septiembre, con lo que pasarían sin problemas del tope establecido y tendrían derecho a cobrar los meses de julio y agosto.

Por su parte, Alfredo Aranda, del sindicato Pide, señala que la sentencia del Supremo no tiene efectos en la región, pero permite que haya igualdad entre las comunidades autónomas. También apunta que su formación ha pedido que se incluya la derogación de la norma de 2012 en el nuevo decreto que regulará las listas de interinos, que está en su fase final de negociación. O, al menos, que la Junta acceda a negociar.

Por último, Antonio Vera, de Anpe, coincide en reclamar la derogación del decreto y que se vuelva al tope de 165 días para mantener el contrato en julio y agosto. Como indica, esa medida se impuso en un contexto de crisis y ahorro, por lo que considera que es el momento de «recuperar ese derecho».