De la Serna ve «absolutamente justa» la demanda extremeña Los políticos extremeños coinciden en que esta concentración servirá para que toda España conozca las dificultades de Extremadura

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado que ve «absolutamente justa» la manifestación convocada este sábado en Madrid por el Pacto Social y Político por el Ferrocarril en Extremadura para demandar un 'Tren digno', y ha asegurado que se está «trabajando intensamente» para que la actual situación pueda cambiar «lo antes posible», como así va a ser, ha dicho.

«Cualquiera que conozca la situación en Extremadura puede comprobar que las infraestructuras ferroviarias no están a la altura de lo que correspondería en el siglo XXI», ha señalado De la Serna antes de participar en un acto en el Colegio de Farmacéuticos en Santander.

Desde el Gobierno reconocen y admiten esa situación, asegura, porque es una «cuestión obvia», pero también «es bueno decir» que para solucionar el problema se está realizando la «mayor inversión» que se haya producido «en la historia reciente de Extremadura».

«Estamos en estos momentos garantizando que podemos adelantar los plazos al año 2019 para que ya se pueda utilizar la nueva plataforma, y en el año 2020 con la vía completamente electrificada», ha recalcado.

Asimismo, el ministro ha destacado que se está manteniendo un «contacto permanente» con la sociedad extremeña, con «numerosas visitas» tanto de responsables de Renfe y Adif como del propio Ministerio, incluido él mismo, para dar cuenta en una comisión de seguimiento de «todos los avances».

«En definitiva, estamos trabajando intensamente en estrecha colaboración con las administraciones y la sociedad civil para que esa situación que hoy se pone de manifiesto en la manifestación en Madrid, pueda cambiar lo antes posible; y, desde luego, lo va a hacer», ha asegurado.

Los políticos extremeños

Los representantes de los partidos políticos extremeños que han viajado a Madrid también se han manifestado sobre las consecuencias que tendrá esta masiva concentración de extremeños en el futuro.

Nada más llegar en tren a Madrid, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha augurado que se hoy será una jornada «inolvidable» para Extremadura, que no pide «nada más ni nada menos» que lo que se merece.

A juicio del presidente de Extremadura, este sábado será una jornada inolvidable porque los extremeños han sido «capaces de ponerse de acuerdo en una cosa, que es que el tiempo de esperar se acabó y la paciencia también».

Tras expresar el profundo orgullo que tienen los extremeños de ser españoles, el presidente autonómico ha indicado que querían decir al resto de España que «es muy complicado participar en un competición en los que unos juegan con once jugadores y otros tenemos que jugar con cinco».

«No pedimos nada más y nada menos que lo que creemos que Extremadura se merece. Estamos profundamente orgullosos del país donde vivimos y creemos que lo que es bueno para Extremadura lo será también para España», ha recalcado Fernández Vara.

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, también anunció al bajar del tren que esta concentración reivindicativa permitirá al resto de España conocer la «desventaja» que tiene Extremadura en materia ferroviaria.

Monago ha recordado que los extremeños quieren «ganar en competitividad y, en definitiva, de oferta al resto del mundo», algo que es «difícil con el freno de mano que supone tener un déficit en materia de infraestructuras terrestres».

En cuanto a los plazos del AVE ha recordado que se ha prometido ya «tantas veces», como cuando se fijó el año 2010, que ahora «los extremeños lo que menos esperan son fechas concretas, sino que no se retrase y se tenga cuanto antes».

El secretario extremeño de Podemos Álvaro Jaén ha animado a los ciudadanos a mantener «el pulso en la calle» para continuar reivindicando mejoras en sus líneas ferroviarias y no delegar en «políticas de despacho» que han provocado «treinta años de negligencias y abandono».

Este acto supone para Jaén «un día que se ha peleado mucho la gente, que se han trabajado mucho los extremeños», y que debe ser «el punto de partida» para que haya «muchos 18N porque es la ciudadanía la que a base de empujar, ha logrado una jornada como la de hoy».

«No será posible tener lo que necesita Extremadura si la gente no mantiene el pulso en la calle. Les animamos a que no deleguen en políticas de despachos porque, si no, volveremos otra vez a la situación anterior de esperar otros 30 años, y no podemos esperar más», ha dicho Jaén, quien ha animado a «luchar, a pelar y a recordar que han sido 30 años de negligencias y abandono y que ha sido la gente la que ha conseguido una jornada como hoy».