Nuestra Señora de la Esperanza no podrá estrenar manto esta Semana Santa en Mérida Manto que no podrá estrenar esta Semana Santa la Virgen. :: hoy La Cofradía Ferroviaria asegura que «no es digno ni apto para presentarlo en procesión ni se ajusta a lo inicialmente previsto» M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Martes, 20 marzo 2018, 08:17

La Semana Santa de Mérida se queda sin la que iba a ser una de sus grandes novedades para este año. Una gran sorpresa que la Cofradía Ferroviaria tenía guardada para todos los fieles. Esta tenía previsto estrenar dentro de unos días el nuevo manto de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza. Esta obra de arte se lleva confeccionando desde el mes de mayo de 2016.

El hermano mayor de la Cofradía, José Antonio Calvo, asegura que este manto se recibió con gran ilusión el pasado 15 de marzo. Una vez que se realizaron las pruebas oportunas en el pollero de la Virgen, en su paso, la junta de gobierno de la cofradía pudo comprobar «que el manto no se ajustaba a lo inicialmente previsto. Tampoco cumplía los deseos de la Cofradía para que pudiera lucir en procesión con la Virgen tanto el Jueves como el Viernes Santo».

La junta de gobierno considera que el trabajo «no es digno de ponerse en la calle. Esto desmerecería, primero, la calidad del paso de palio de la Virgen de la Esperanza, en el que la Cofradía ha ido culminando toda la orfebrería del mismo con notable éxito. En segundo lugar, desmerecería para una Semana Santa como la de Mérida», indican.

Desde la Junta de Gobierno se pide disculpas a la ciudad de Mérida. Y sobre todo, a todas las personas que han colaborado económicamente para que el manto fuera una realidad esta Semana Santa tanto a través de rifas, donativos en efectivo y huchas.

Calvo ha indicado a HOY que «esta noticia ha sido un gran palo para todos. No lo podemos sacar en procesión con la Virgen porque no está apto para presentarlo. No queda nada bien. Vamos a ver ahora cómo arreglamos este problema», indica. Calvo no quiere decir nada más porque está bastante afectado y disgustado con lo que ha pasado. Tampoco quiere decir en qué taller se ha hecho el manto para no desprestigiarlo.

Así que, en contra de lo que se había planeado, Nuestra Señora de la Esperanza saldrá este año en procesión con el manto habitual, el que ha lucido los últimos años. Y con la esperanza de que la Semana Santa del año que viene pueda estrenar el nuevo manto en las mejores condiciones.