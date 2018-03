Previsión del tiempo a la carta para las cofradías Paso de la Sagrada Cena protegida por la lluvia en su recorrido por la plaza Mayor de Cáceres. :: Hoy Meteorología seguirá ofreciendo gratis información pero cobrará 60 euros por hermandad y día por dar una predicción muy detallada a través de teléfono o SMS CELESTINO J. VINAGRE Jueves, 8 marzo 2018, 07:58

Contar con la información general de qué tiempo hará en Semana Santa no costará dinero. Como hasta ahora. Pero si las cofradías, vía telefónica, SMS o correo electrónico, quieren conocer al milímetro si en su recorrido procesional llueve a determinada hora o en determinada calle o cuánto sopla el viento, por ejemplo, sí habrá que pagarlo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hace distinciones. Cobrará 50,46 euros, IVA aparte (60 en total) a las hermandades que demanden una información específica para la semana del 23 de marzo al 1 de abril.

El 20 de febrero, la Dirección General de Planificación, Estrategia y Desarrollo Comercial de la Aemet en Madrid empezó a remitir una carta a cofradías, hermandades y juntas que aglutinan a estas agrupaciones. En el escrito se avanza el cobro de un servicio previsto por una resolución de 30 de diciembre de 2015 de la Aemet por la que se establecen los precios públicos que han de regir la prestación de servicios meteorológicos y climatológicos.

«Hay servicios que presta Aemet que tienen contraprestaciones pecuniarias con la consideración de precios públicos», se subraya en esa resolución genéricamente. Meteorología puntualiza. Lo que ofrece este año, por primera vez, es un servicio de «consultoría meteorológica personalizado para cada hermandad o agrupación, prestado por un predictor cualificado y especializado».

«Va a tener poco éxito ese servicio de pago en la región», aventuran los cofrades extremeños

¿Para qué? Para una «atención telefónica 24 horas, con un tiempo de atención contratado que podrá fraccionarse en consultas sucesivas a lo largo del día y para la posibilidad de recibir alertas por SMS o correo electrónico en el horario que se desee, con las variables meteorológicas que se soliciten». Quien esté interesado en recibir este servicio debe contratarlo antes del próximo día 16.

El precio medio del servicio es de 36,46 euros (IVA excluido) al día, por una atención de 30 minutos, fraccionables en varias consultas. Se factura, además, un cargo de 14 euros (IVA excluido) por la disponibilidad de línea telefónica; cargo que se realizaría una sola vez para todo el período de información contratado. Esta nueva posibilidad de servicio de consultoría es la que la Aemet pone a disposición de las cofradías.

«No hemos recibido todavía esa carta pero no me parece que exista predisposición de las cofradías por contratar ese servicio especial de pago», afirma a HOY Mario Hernández, portavoz de la junta de cofradías de Mérida. «Tampoco hemos recibido el escrito aunque sabemos de su existencia por lo que se ha contado en otros sitios del país. No hemos hablado de qué haremos, pero la idea es tratar el asunto a través del Ayuntamiento», agrega Francisco Gallardo, presidente de la junta de cofradías de Jerez de los Caballeros.

Modalidades

«Quizás no se ha explicado bien o se ha entendido mal pero la realidad es que la información meteorológica seguirá siendo gratuita, de acceso universal a través de la página web, como es lógico por nuestra condición de servicio público», especifica Marcelino Núñez, delegado territorial de la Aemet en Extremadura. Las cofradías, resalta, tendrán información del tiempo gratuita en Semana Santa. A través de tres modalidades.

Una, la habitual, la que se publica en su web para los más de 8.700 municipios españoles, con predicción de cinco días y actualizada cada doce horas. La segunda, a través del informe especial de Semana Santa, general para toda España, y los especiales de ámbito regional. Estos se difunden el miércoles previo a la semana de Pasión y Resurrección.

La tercera modalidad gratuita, explica Núñez, es la información meteorológica municipalizada para cualquier Ayuntamiento que lo solicite, «por celebrarse un evento de interés general o para el desarrollo de sus competencias en materia de protección civil». Aemet puede ofrecer este tipo de predicciones sin coste a los organismos públicos de la Administración general del Estado, autonómica y local.

Ese informe incluye todas las variables, «con el máximo nivel de detalle y desglose horario (precipitaciones -probabilidad, intensidad, periodo de acumulación-, temperaturas, sensación térmica, humedad relativa, orientación y velocidad del viento, nubosidad, hora de salida y puesta de sol, índice de radiación ultravioleta y fenómenos adversos)». Se actualiza permanentemente durante el periodo solicitado por el Ayuntamiento.

«Va a tener poco éxito ese servicio de pago en Extremadura», coinciden en señalar Hernández y Gallardo. Subrayan que, desde hace tiempo, las hermandades extremeñas buscan la información meteorológica más exacta posible para sus procesiones aunque entienden que el fijar un precio por un determinado servicio supone un obstáculo para disponer de él.

«Las prioridades de gasto son otras», apunta otro responsable de una cofradía de Semana Santa de la región que prefiere no dar su nombre. «Se agradece el nuevo servicio pero nos apañaremos de otra forma», finaliza este cofrade.