«Esta fiesta tan local la llevo muy dentro desde siempre»

Pablo Burgos, quien ocupó el cargo de hermano mayor de la Real Hermandad y Cofradía Infantil y estuvo al frente de la fundación de la Cofradía de la Sagrada Cena, de la que también fue hermano mayor hasta el año 2016, será el encargado de pregonar la Semana Santa de Mérida 2018. Será durante un acto que tendrá lugar mañana, a partir de las las 21.15 horas, en el centro cultural Alcazaba.

Así lo decidió hace algunas semanas la Junta de Cofradías de Mérida, organismo al que Burgos ha pertenecido desde sus inicios. Él precisamente fue uno de los miembros que la reorganizó en el año 1978 junto a quienes en ese momento eran hermanos mayores de las hermandades de la ciudad.

Pablo Burgos cuenta con una dilatada experiencia cofrade. Desde su infancia ha estado vinculado a las hermandades y cofradías de la ciudad de Mérida, convirtiéndose en uno de sus grandes precursores y defensores.

Burgos, que tiene en la actualidad 73 años, lleva vinculado a la Semana Santa de Mérida desde que tenía 12 años. Fue su padre, recuerda, el que le inculcó su amor y pasión por esta celebración iniciándole en la cofradía Ferroviaria.

El veterano cofrade resalta que ha visto a lo largo de todos estos años lo mucho que ha cambiado la Semana Santa en Mérida. «Una de las cosas diferentes que hay ahora diferente respecto a hace unos años es que antes, por ejemplo, los costaleros se pagaban. Ahora no. Ahora son todos voluntarios».

Asegura sentir una gran devoción por todos los pasos y las imágenes que procesionan en la ciudad pero, si se tiene que decantar por algunas, destaca que en esta lista estarán el Nazareno de Santa Eulalia, el Cristo de Medinaceli, la Virgen del Rosario o Nuestra Señora del Patrocinio, de su querida Hermandad de la Sagrada Cena. «Todas son muy bonitas y están muy bien hechas de madera», asegura Burgos. De hecho, dice que este año también intentará ver todas las procesiones que pueda.

Alguna vez ha viajado hasta Sevilla o Valladolid para disfrutar de la Semana Santa de estas ciudades pero, para él, «ninguna como la de Mérida. Esta fiesta, que es muy local, la llevo muy dentro».

El futuro pregonero confiesa que ya tiene preparado su pregón, pero que no quiere hablar de él para que todo el mundo que esté presente se sorprenda al escucharlo.

La lectura del pregón será para él una ocasión especial, ya que será la primera vez que realice algo parecido. Por eso dice sentirse nervioso y emocionado a la vez.

«Recibí la noticia de que iba a ser el pregonero de este año con extrañeza. No me lo imaginaba y mucho menos me lo esperaba».

Después de llevar más de 50 años trabajando por las hermandades de la ciudad, Pablo Burgos pasará a ser el próximo sábado historia viva de la Semana Santa de Mérida.