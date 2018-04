Viernes Santo en Plasencia: El Descendimiento se quedó en Santo Domingo Hermanos de carga cariacontecidos por la suspensión del viernes. ANDY SOLÉ PLASENCIA. Domingo, 1 abril 2018, 09:30

La Cofradía del Descendimiento, que el Viernes Santo no salió a causa del mal tiempo, es la única que se ha quedado sin poder desfilar en Plasencia esta Semana Santa. Los dirigentes de la hermandad decidieron no salir ante las lluvias que habían caído en las horas previas al inicio del desfile, previsto para las nueve de la noche, y la amenaza de nuevas precipitaciones. Se optó en cambio por llevar a cabo un acto en el interior de Santo Domingo, donde los costaleros cargaron los pasos y las bandas musicales tocaron, lo que resultó muy emotivo cuando algunos de los cofrades no pudieron contener las lágrimas.

El tiempo sí acompañó en cambio ayer a la Cofradía de la Soledad y el Santo Sepulcro, que salió del templo cofrade a las siete y media de la tarde y recorrió las calles del centro con crespones negros en los pasos y estandartes en memoria del que fuera presidente de la Vera Cruz y de la Unión de Cofradías, Manuel Díaz López, fallecido hace un mes.

Fue la última procesión penitencial de la Semana Santa, que concluye hoy con el desfile del encuentro, que vivirá su momento álgido en la Plaza Mayor.