El recogimiento del viacrucis y la alegría del Resucitado coronan la Semana Santa

A las 11, desde la Basílica de Santa Eulalia, sale la primera procesión del Viernes Santo. La Cofradía Ferroviaria del Descendimiento, Santísima Virgen de las Angustias y Nuestra Señora de la Esperanza saca a desfilar por las calles de Mérida los pasos de la Santísima Virgen de las Angustias y Nuestra Señora de la Esperanza por 28 y 35 costaleros, respectivamente. Esta cofradía estrena este año el monte en el paso de las Angustias, que se ha remodelado.

A las 18.30 horas, parte de la ermita del Calvario el Santísimo Cristo del Calvario Yacente y María Santísima de los Dolores, con 48 y 35 costaleros, respectivamente, que pertenece a la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Calvario, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísima Virgen de los Dolores y María Santísima de la Amargura.

Esta cofradía cuenta este año con uno de los estrenos más importantes de toda la Semana Santa emeritense como es el nuevo paso del Cristo Yacente. También se ha restaurado y se puesto un nuevo dorado a la corona de la Virgen de los Dolores.

También esta cofradía será la que ponga en la calle, ya de madrugada, el paso de la Santísima Virgen de los Dolores en su Soledad. Procesiona sobre 35 costaleros desde la ermita del Calvario sin palio bajo la advocación de la Soledad, acompañada de mujeres con velas y en silencio.

Ya en la madrugada del Viernes al Sábado Santo procesiona uno de los desfiles más afamados, fervorosos, emocionantes y estéticos de la Semana Santa de Mérida, el Vía Crucis, que pone en la calle la Junta de Cofradías, a partir de la 1.30 de la madrugada desde la Concatedral de Santa María, la talla del siglo XIV el Santísimo Cristo de la O. 16 costaleros portarán este paso, que llegará al Anfiteatro Romano bien entrada la madrugada, y que no lleva acompañamiento musical. Solo un redoble de tambores sordos, lo que la hace más misteriosa, seria y solemne. Si a uno no le importa trasnochar no hay que perdérsela.

El Resucitado

Ya en la madrugada del sábado para entrar en el Domingo de Resurrección, la Basílica de Santa Eulalia será testigo de la procesión más alegre de toda la Semana Santa. La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísimo Cristo de los Remedios y Nuestra Señora del Mayor Dolor saca, a las 00 horas, a Jesús Resucitado, que irá acompañado por San Juan Evangelista y Nuestra Señora del Mayor Dolor, portados por 56, 15 y 35 costaleros/portadores. La música que acompañará esta procesión la pondrá la Banda de Cornetas y Tambores de la OJE de Mérida. Hay que destacar también que junto a la cofradía titular, también procesiona la Cofradía Ferroviaria.

El paso de San Juan Evangelista será el que este año esté de estreno, ya que lucirá cómo ha quedado la remodelación de sus respiraderos.