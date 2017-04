La solemnidad toma hoy las calles de Navalmoral

La finalización del triduo en honor a Nuestra Señora de las Angustias (a las 11.30 y 20.30 en la ermita de las Angustias) y la celebración comunitaria de la penitencia (también a las 20.30, pero ya en la iglesia de San Andrés), son los primeros actos religiosos del día enmarcados dentro de la programación de Semana Santa. No obstante será a las once de la noche cuando llegue uno de los momentos más esperados, y probablemente también de los más solemnes, de esta celebración. Nos referimos a la Procesión del Silencio, que comenzará a las once de la noche con el paso de Cristo en la Cruz.

Mañana, Jueves Santo, será el turno de la Procesión de la Pasión, que recorrerá las calles de la población con las imágenes de Jesús de Medinaceli, Jesús Amarrado a la columna, Nazareno con la Cruz a cuestas y Virgen de los Dolores, a partir de las diez de la noche. No obstante las citas litúrgicas comenzarán antes, a las seis de la tarde en la iglesia de San Andrés y a las siete en Nuestra Señora de las Angustias, con sendas misas 'in cena domini'. A partir de la medianoche del jueves al viernes tendrá lugar la hora santa en la iglesia de San Andrés, seguida de Vigilia de la Adoración Nocturna.