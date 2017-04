La Cofradía Infantil saca a lucir sus tres pasos la noche del Lunes Santo

La Real Hermandad y Cofradía Infantil de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, Santísimo Cristo de las Injurias y Nuestra Señora del Rosario, que ya se ha estrenado esta Semana Santa en la procesión de ayer vuelve a recorrer las calles de Mérida el Lunes Santo.

Cofradía Infantil Pasos. Jesús de Medinaceli, Santísimo Cristo de las Injurias y Nuestra Señora del Rosario Número de costaleros/portadores. 50, 54 y 30 Acompañamiento musical. OJE Mérida, Banda de cornetas y tambores Virgen del Pilar, Villafranca y Ntra. Sra. de Guaditoca Dónde verla. Calle Concepción, San José, Templo de Diana, Plaza del Rastro. A su paso por el Templo de Diana, la cantante Rosario Albelaira dedicará a las imágenes unas saetas Entrada. 00.00 horas Hermano Mayor. Emilio Fermín Nova

Esta vez la cofradía se presenta con tres pasos, que saldrán a las ocho y media de la tarde de la Concatedral de Santa María: Jesús de Medinaceli (50 costalero , Santísimo Cristo de las Injurias (54) y Nuestra Señora del Rosario (30).

La talla de Jesús de Medinaceli es de autor anónimo, el Cristo de las Injurias es de Blas Molner y data de finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII. Y la Virgen tiene la firma de Manuel Pineda Calderón.

Destaca, sobre todo, la pericia de los costaleros para sacar los tronos de Santa María

Al finalizar la estación de penitencia se reza una Salve en el interior del templo

Cada trono tendrá un acompañamiento musical distinto. Los fieles de Jesús de Medinaceli y los hermanos que le acompañen en la procesión oirán las saetas y las marchas de la Banda de Cornetas y Tambores de la OJE de Mérida.

El Santísimo Cristo de la Injurias tendrá a su lado a la Banda de Cornetas y Tambores Virgen del Pilar, de Villafranca de los Barros.

La música en la estación de penitencia de Nuestra Señora del Rosario corresponde en esta ocasión a la Banda de Música Nuestra Señora de Guaditoca, procedente de la localidad de Guadalcanal, en la provincia de Sevilla.

Los desfiles del Lunes Santo han ido ganando fieles y seguidores con el paso de los años hasta consolidarse ya como uno de los emblemas de la Semana Santa de Mérida.

La Junta de Cofradías aconseja seguirla desde cualquier punto de la carrera oficial y anima, sobre todo, a no perderse la salida de la Concatedral porque cada paso entraña una gran dificultad a la hora de sacarlo del templo. El Lunes Santo es la noche donde se aprecia la pericia de los costaleros.

También es digna de ver por la estrecha calle Concepción, la calle San José, cuando pasa por delante del Templo de Diana y por la Plaza del Rastro.

La entrada y el canto de la Salve en el interior de a Concatedral de Santa María también son dos momentos emotivos que invitan al recogimiento tras las horas en la calle.

Y otro de los momentos más emocionantes de la noche tendrá lugar cuando la cantante Rosario Albelaira dedique varias saetas a las imágenes cuando pasen por el Templo de Diana.

La saetera es ya una habitual en la Semana Santa local. Es de Orellana, pero reside en Mérida.

Disfrutar sin prisas

Al ser la única procesión que sale por las calles de Mérida la noche de Lunes Santo es un desfile que se puede disfrutar sin prisas. Y como los miembros de la Cofradía saben que están solos para procesionar, se recrean y se lucen pausadamente y en condiciones con sus pasos. Tanto a la entrada como a la salida como durante todo el recorrido.

Y mucho más si el tiempo acompaña esta noche, como parece ser que también va a suceder toda esta Semana Santa.

El hecho de que no haya que estar pendiente de si llueve o no, de que no habrá que suspender la salida de la procesión o acortar el recorrido de la misma para evitar que se mojen las imágenes hace que la procesión sea más vistosa.

Esto también propicia que la gente aguante más en la calle admirando las tallas y escuchando las melodías de las bandas y agrupaciones musicales.

Se tiene previsto que la procesión llegue, sobre la medianoche a la Concatedral para hacer la recogida, pero antes se podrá ver por la Plaza de España, calle Santa Julia, Concepción, San Francisco, Félix Valverde Lillo, Delgado Valencia y Puerta de la Villa, donde está programado que llegue pasada las diez de la noche.

Después bajará por la calle Berzocana, tomará la calle San José, la calle Sagasta y Romero Leal para recalar, sobre las once de la noche, en la Plaza del Templo de Diana. De ahí, se dirigirá a la Plaza del Rastro y a la Plaza de España, donde finalizará su recorrido.

La Cofradía Infantil, después de procesionar dos días seguidos, Domingo de Ramos y Lunes Santo, guardará sus imágenes hasta el año que viene.

La Infantil también destaca por la organización impecable de sus desfiles.