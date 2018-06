Semana Santa, Navidad y tres puentes

El calendario escolar también fija tanto los periodos vacacionales como los días no lectivos que habrá durante el próximo curso escolar. Respecto a los primeros, desde el 24 de diciembre hasta el 7 de enero, ambos inclusive, serán las vacaciones de Navidad; las de Semana Santa se prolongarán desde el 15 hasta el 22 de abril de 2019, también ambos incluidos.

Respecto a los segundos, hay fijados 13 días no lectivos, aunque el primero de ellos, el 8 de septiembre (Día de Extremadura) el curso escolar no habrá comenzado aún. A estos 13 días hay que sumar otros dos días no lectivos de las fiestas locales que en cada localidad extremeña fije su ayuntamiento. Y dentro del total de días en los que no habrá clase, se producirán tres puentes.

El primero comenzará el 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, que continuará el día 2 de noviembre, viernes, fijado como no lectivo.

El segundo puente tendrá también lugar de jueves a domingo, desde el viernes 6 de diciembre hasta el 9, con motivo de la Constitución y la Inmaculada. Y el tercero y último del curso, Carnavales, los días 4 y 5 de marzo, lunes y martes que seguirán al fin de semana.

Además, por segundo curso consecutivo, el calendario escolar incluye la opción de reducir la jornada lectiva cuando se produzca una ola de calor. No obstante, se asegurará la posibilidad de que el alumno cuya familia lo solicite pueda permanecer en el centro hasta la finalización de las actividades lectivas que correspondieran normalmente y, en cualquier caso, se garantizarán los horarios de comedor y transporte.