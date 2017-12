Segundo fallecido por gripe esta temporada en Extremadura Se trata de un hombre de más de 80 años que ha muerto por «complicaciones a nivel respiratorio» EUROPA PRESS Jueves, 21 diciembre 2017, 13:05

Un hombre de más de 80 años es el segundo fallecido por gripe esta temporada en Extremadura, que murió por «complicaciones a nivel respiratorio».

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha ofrecido estos datos en una rueda de prensa en Mérida, en la que ha señalado que durante la semana pasada, que finalizó el 17 de diciembre, los hospitales extremeños notificaron ocho nuevos casos graves ingresados con gripe.

Estos ocho nuevos casos, sumados al caso registrado la semana anterior elevan a nueve el número de pacientes graves hospitalizados con esta enfermedad infecciosa desde el inicio de la temporada de vigilancia del virus, según el informe de la Subdirección de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del SES, del que informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Por tanto, al margen de los dos fallecidos, de los restantes siete casos graves notificados en Extremadura, cinco han recibido ya el alta hospitalaria, mientras que dos permanecen ingresados en distintos hospitales de la comunidad autónoma.

Factores de riesgo

Ocho de los nueve pacientes que han sido hospitalizados tenían uno o varios factores de riesgo asociados a la gripe. Los factores de riesgo más frecuentes están siendo, por este orden, enfermedad cardiovascular crónica (7 casos), enfermedad pulmonar, diabetes y enfermedad renal crónica (2 casos cada uno), y enfermedad hepática e inmunodeficiencia (1 caso cada uno), según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

De los nueve casos graves, al menos cinco pacientes (55,6%) no se habían vacunado contra el virus de la gripe, mientras que dos sí lo habían hecho (22%) y en otros dos casos no consta. Entre los dos fallecidos, ambos mayores de 75 años, al menos uno de ellos no se había vacunado, mientras que en el otro caso no consta.

Por tramos de edad, la mayoría de los casos registrados son personas de más de 70 años (6 casos), mientras que hay dos entre 40 y 49 años y uno de 50 a 59 años.

A diferencia de años anteriores, en los que el virus dominante era de tipo A, esta temporada el virus causante de la infección en la mayoría de los casos graves (8) ha sido de tipo B, y sólo uno de ellos ha contraído la gripe por un virus de tipo A, según los análisis realizados en el Laboratorio de Vigilancia de la Gripe del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.

Tasa de incidencia

Cabe destacar que la tasa de incidencia semanal de la gripe en Extremadura subió desde los 52 casos por cada 100.000 habitantes de la semana anterior hasta 71 casos/100.000 habitantes de la semana que finalizó el pasado domingo, todavía por debajo del umbral epidémico establecido para esta temporada nuestra región en 93 casos/100.000.

Hasta finales del mes de noviembre, cerca de 170.000 extremeños se habían vacunado en los centros de salud y consultorios de la región dentro de la campaña de inmunización contra la gripe que empezó el pasado 23 de octubre.

Para resaltar la importancia de la vacunación contra la gripe, recordar que esta enfermedad afectó el año pasado en Extremadura a unas 23.000 personas y causó 143 casos graves hospitalizados, 29 de los cuales fallecieron. Más de la mitad de los casos graves no se habían vacunado, a pesar de que estaban incluidos en la «población diana» de la campaña de vacunación del SES por su edad o por tener otros factores de riesgo.