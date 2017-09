Sardinas con Clooney

Mi amigo Camilo tenía varios negocios en Padrón, desde una panadería hasta una empresa relacionada con el aluminio. Se ha jubilado a media jornada y ahora solo se dedica a su factoría de maquinaria industrial, que montó en los años 90. De vez en cuando, viene a vender sus productos a Extremadura y me contaba este verano que aquí la crisis ha sido más dura que en otras regiones, al menos en su sector. Él vendía a dos empresas de Badajoz, una de Villafranco, dos de Aldea Moret y una de Capellanías. Solo ha resistido la de Capellanías. El resto han cerrado.

Mi amigo Camilo me comentaba que no entiende de qué vive Cáceres sin industria casi y con tanta gente paseando por la calle. Le expliqué que aquí vivimos de la función pública y del turismo y que la misma visión que tiene él cuando viene por Cáceres, ya la tenían los viajeros ingleses en el siglo XIX.

La lana, la cal, las minas, los curtidores... Cáceres no ha sido siempre una ciudad sin industria, pero es verdad que desde hace un tiempo, salvo Catelsa, poco más. El otro día, les contaba a unos colegas cacereños cómo soportan algunos antiguos alumnos el trabajo en la industria en Galicia y ellos reconocían que serían incapaces de trabajar así.

Les refería, por ejemplo, el caso de Sonia, una señora de 55 años que trabaja en una industria conservera. Cuando entró en la empresa, el encargado la avisó de que no podía levantar la mirada de la labor, en su caso, desespinar sardinas, durante las ocho horas de trabajo. Si la levantaba, le caería una buena reprimenda. En la industria conservera, algunos encargados son tan desagradables y humillan tanto a las trabajadoras que, cuando hay ofertas de empleo de la conserva en el INEM, las aspirantes, en la entrevista con la trabajadora social, no piden sueldo alto ni buen horario, sino respeto, sobre todo respeto. Algunas resisten toda la vida sin levantar la cabeza, otras resisten un tiempo y el récord de hartazgo en la fábrica de Sonia lo tiene una joven que, a la media hora de no levantar la cabeza de sus sardinas, se hartó, tiro la bata y se largó jurando en arameo. Mi exalumna y amiga Sonia me confesó que ella aguantó un par de años gracias a un truco de alto voltaje: se imaginaba intensas escenas eróticas con George Clooney y se las contaba a sus compañeras de cadena sardinera. Debía de ser muy explícita describiendo sus ensoñaciones porque en su entorno se trabajaba con mucha eficacia y poco agobio y hasta hubo una compañera que empezó a llevar a la fábrica unas bolas chinas para hacer más llevadera la rutina.

Pero llegó un día en que a Sonia se le secó la imaginación erótica y, harta de sardinas, dejó el trabajo y se empleó en una guardería, donde, menos mal, no tenía que evocar a George Clooney en acción para sobrellevar la jornada laboral, pues nada menos rutinario que 30 niños en acción.

En la misma cena veraniega en la que Sonia nos relató su técnica para desespinar miles de sardinas sin reventar de hastío, otro alumno, Moncho de Carril, nos desveló su técnica para no aburrirse como empleado industrial. Moncho hace perfiles de aluminio en una empresa de Valga, el pueblo donde nació La Bella Otero. Pero en lugar de recurrir a la improvisación de narraciones eróticas, ha optado por la literatura. Así, introduce dentro de sus cascos de trabajo unos auriculares inalámbricos y escucha los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós. Mi antiguo alumno asegura que disfruta mucho y que se le pasan las horas volando. Además, como los libros para escuchar son miles, no corre peligro como Sonia de que se le seque su fuente de entretenimiento.

El que no se consuela es porque no quiere, así que disfrutemos de la única ventaja de no tener industria: no trabajamos en cadena y no necesitamos a Clooney ni a Galdós para sobrellevar las ocho horas de hastío haciendo siempre la misma labor y sin levantar la cabeza de la sardina ni del aluminio.