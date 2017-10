Los sanitarios de Atención Continuada se integrarán de forma obligatoria en tres meses

Los 600 médicos y enfermeros de Atención Continuada, que trabajan en la categoría desde que se creara en 2005, pasarán a integrarse de forma obligatoria en un plazo máximo de tres meses en los equipos de Primaria. Así se recoge en el borrador de orden de supresión que representantes del SES y de los seis sindicatos con presencia en la sectorial de Sanidad debatirán en una nueva reunión prevista para este jueves.

En el citado borrador se deja claro que la integración es obligatoria y que supondrá que los profesionales afectados pasarán a ser de los equipos de Primaria pero mantendrán sus funciones. No todas las centrales están de acuerdo. CSIF ha pedido en numerosas ocasiones que la integración sea voluntaria y UGT adelanta que impugnará la orden de supresión si no se corrige la misma y se consideran igual los servicios prestados en ambos categorías. «Esto es una arbitrariedad intolerable que no se ha dado en otros procesos de integración», afirma Felipe Bachiller.

Además, según la orden, los médicos y enfermeros que tengan una plaza en Continuada y otra en Primaria, que han obtenido en procesos selectivos, deberán renunciar a una de ellas, porque al llevarse a cabo la integración se trata ya de la misma categoría y no está permitido ser propietario de dos plazas en una misma categoría.

Por otro lado, en la sectorial de este jueves, el SES informará a las centrales sobre la prolongación en el servicio activo (las denegaciones realizadas durante el tercer trimestre de este año), el concurso de traslados en Fisioterapia, el perfil de las plazas de hemodinamista y cirujano pediátrico y las bolsas de empleo, y comenzará la negociación sobre la jornada complementaria en Atención Primaria.