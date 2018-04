Sanidad crea la cuarta categoría de Enfermería Imagen de archivo de una enfermera en un servicio de diálisis en Badajoz. / HOY Prepara la orden que establece la especialidad de Familia para mejorar la asistencia en la Atención Primaria ANA B. HERNÁNDEZ Viernes, 27 abril 2018, 08:29

El SES quiere dar un paso más en la especialización de Enfermería y, para ello, está elaborando la orden que creará la que será la cuarta categoría en esta profesión sanitaria: Enfermería Familiar y Comunitaria.

Tal como recuerda en el borrador en el que se trabaja, el SES ya creó en 2009 las categorías de enfermeros especialistas en Salud Mental y enfermeros especialistas del Trabajo, y antes de ese año la de especialistas Obstétrico-Ginecológico (matronas). Sin embargo, considera que es preciso avanzar «en una especialización que permita afrontar una atención sanitaria cada vez más eficiente y en evolución constante para mejorar».

Por eso, con este fin, apuesta por crear la nueva categoría estatutaria, la de Enfermería Familiar y Comunitaria, «esencial para el buen funcionamiento de la Atención Primaria». Pues son los profesionales que trabajan en este ámbito sanitario, en los centros de salud, los que podrán ser especialistas, siempre que cumplan «con el requisito imprescindible de estar en posesión de la titulación» que acredite la nueva especialización.

La nueva categoría estatutaria contará también con su propia bolsa de trabajo

Para dotar a los centros de salud de estos especialistas se llevarán a cabo diversas fases, según el borrador en el que se trabaja y que ayer fue debatido en la Mesa Sectorial de Sanidad. En una primera fase, las plazas que se modificarán, que pasarán por tanto a ser de especialistas, son «las pertenecientes a unidades multiprofesionales de Atención Primaria, para continuar posteriormente modificando de forma paulatina más plazas de los equipos de Atención Primaria para incluirlas en esta categoría».

De forma voluntaria

De este modo, una vez la orden entre en vigor, cuando sea publicada en el DOE, los que estén trabajando en estas unidades y tengan el título de especialistas en Enfermería Familiar se podrán incorporar a la nueva categoría estatutaria. «Dicha integración -aclara el SES en la orden- determinará la desvinculación de la categoría de origen con carácter simultáneo a la formalización de la integración en la nueva categoría». Lo que supone, por ejemplo, que no podrán trabajar más que en las plazas destinadas a su categoría ni participar en concursos de traslados ajenos a la misma.

No obstante, aquellos enfermeros con plaza en propiedad y que tengan la titulación requerida pero no quieran integrarse en la nueva categoría, no tendrán que hacerlo. Podrán continuar trabajando en sus plazas y las mismas «se declararán a amortizar y reestructurar».

Por otro lado, el personal temporal que esté ocupando las plazas que se van a destinar a los nuevos especialistas y que no tenga el título exigido, podrá continuar en la plaza solo «hasta su cobertura por los procedimientos de selección del personal estatutario fijo», es decir, hasta que la misma sea ocupada por alguien que la logre en propiedad tras una oposición.

El SES también aclara en la orden que la creación de esta nueva categoría conllevará asimismo una bolsa de trabajo particular y, en lo que se refiere a la promoción interna temporal, «se constituirán bolsas específicas en cada área para la nueva categoría» y en ambos casos se exigirá el título de especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria.

Pero hasta que se constituya la nueva bolsa de trabajo, «la cobertura temporal de las plazas se realizará a través de la bolsa ya existente en la categoría de Enfermería». Aunque para la cobertura de las plazas que ya estén destinadas a los nuevos especialistas tendrán preferencia los participantes de la bolsa que tengan la titulación.

«Llevamos mucho tiempo reclamando que se creen las categorías de todas las especialidades de la profesión y, por tanto, nos alegramos de que se haya dado el paso para Enfermería Familiar y Comunitaria», valoró ayer Damián Cumbres, coordinador autonómico de Satse.

El sindicato UGT, sin embargo, y a pesar de que apoya la creación de la nueva categoría, rechaza «que sea a coste cero, sin retribuciones para los especialistas», que conlleve la modificación de las bolsas de empleo y que la orden que la regula no aclare ni jornada ni horarios, según explicó Felipe Bachiller.

Por otro lado, también en el que encuentro que ayer mantuvieron los responsables del SES con los representantes sindicales, se acordó la singularización de las plazas de diferentes especialistas médicos; esto es, que para cubrirlas se van a exigir determinados requisitos formativos. Se trata de las plazas de Cuidados Intensivos Pediátricos, Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático, Hemodinámica y Cardiología Intervencionista.

Por último, se trató la convocatoria del concurso de traslados para las categorías de farmacéutico y veterinario en los equipos de Atención Primaria, así como los concursos convocados para facultativos de Atención Especializada.