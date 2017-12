Salvada por el teatro

Ejerció de abogada, incluso llegó a ser «una fiscal en potencia», como ella mismo dice, puesto con el que hubiera cumplido con una larga tradición familiar. Pero María Bigeriego Hinojosa tenía reservado un sitio cerca de un escenario. Para cumplir con su vocación trabajó de camarera y en tiendas de ropa, hasta que un día confesó ante sus padres y pronunció la temida frase: quiero ser artista.

«A los 22 años decidí que iba en serio. Les dije que no era un hobby, que me quería dedicar a esto. Fue duro para mi familia, pero me salvé. Ahora están todos encantados y mis padres vienen a los estrenos», rememora esta pacense que acaba de poner en escena 'La Mujer de Fearon'.

ALGUNOS DATOS Biográficos Está soltera y sin hijos. Tiene 35 años y es la pequeña de tres hermanos. Su hermana es cantautora y actúa con el nombre artístico de Marta Tchai. Académicos Fue a los colegios Sagrada Familia y Puertapalmas en Badajoz. Entre 1999 y 2004 consiguió su licenciatura en Derecho y diplomatura en Empresariales en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid. Estudió Danza en el Conservatorio Superior de Sevilla y Arte Dramático en el estudio Corazza. Formación de voz en Escocia con Kristin Linklater (acreditada como maestra). Profesionales En cine ha participado, entre otros trabajos, en 'Los milagros sí existen' (2014, Aitor de Miguel), 'Extinción'. (2014, Nacho Garbe), 'Cuento de Verano' (2012, Rubén Ochandiano), 'Las cinco crisis del Apocalípsis' (2012, Manuel Ochoa) y 'Falsas Expectativas' (2011, Miguel Ferre). Su última obra de teatro ha sido 'El poder, la sombra y la virtud' (2017, Juan Carlos Corazza). En televisión ha trabajado en 'Física y Química' (Antena 3), 'Acusados' (Tele5), 'La Duquesa' (Tele5) y 'Prim, el asesinato de la calle del turco' (dirigida por miguel Bardem para TVE). Además, ha participado en spots publicitarios.

De momento, su obra se representa en Madrid, en la sala Nave 73 (calle Palos de la Frontera) cada jueves hasta el 28 de diciembre. Es la primera vez que produce y dirige una obra larga que además ha escrito ella misma, por lo que este trabajo representa un punto y aparte en su carrera de actriz. Según dice, tener el control sobre toda la obra no le ha generado estrés sino un disfrute máximo.

«Hay danza y texto, solo me faltaba interpretarla, pero ya hubiera sido mucho. Que conste que lo intenté, llevo cinco años escribiendo y reescribiendo la obra y empecé actuando porque alguien me la dirigía, pero no salió. Buscaba una directora mujer porque es una historia muy femenina y porque hubo antes un hombre que me lo cambiaba todo, así que me dije que entonces la dirigía yo. Sobre la escena hay una mujer y un hombre que desarrollan una historia de amor y un pianista que también mete música electrónica para separar lo real de lo onírico. Además del texto hay danza, música y poesía de Oscar Wilde. Estoy buscando distribuidora para moverla e ir a festivales y, si se puede, al López de Ayala en Badajoz», resume María Bigeriego sobre su último proyecto.

María creció en Badajoz, «rodeada de danza y campo», según describe ella misma en su página oficial de Internet. Se formó en danza clásica en el Conservatorio Superior de Sevilla, adonde se desplazaba para examinarse pues estudiaba en la academia pacense de María Montero.

Hasta los 17 años vivió en Badajoz y después se marchó a Madrid a estudiar Derecho, pero cuando finalizaba su preparación de abogada escuchó la llamada. Con 21 años empezó a estudiar arte dramático en el Estudio Corazza de Madrid, donde en la actualidad imparte clases de voz. Esto es posible porque es una de las pocas personas del mundo que domina la metodología Kristin Linklater. María enseña a usar la voz a todo tipo de profesionales.

Se ha formado en Estados Unidos e Inglaterra y lo que más le gusta es el teatro, que es donde puede poner en práctica sus conocimientos de proyección de cuerpo y voz.

Su primera obra fue 'Distopías en Venus', dirigida por Alba Flores. Por el tono que emplea se nota que fue una época que disfrutó mucho. «La escribimos entre cuatro amigas y la representamos por varios pueblos de Extremadura. Ahí fue cuando empecé a cogerle el gusto a esto del teatro. Después me di cuenta de que si quería hacerlo a mi manera lo mejor era que yo produjera o dirigiera.

Al público extremeño le resultará familiar su cara porque recientemente se ha integrado en la compañía Aran Dramática para hacer 'En Familia', dirigida por Eugenio Amaya y donde Bigeriego representaba a la mujer infiel. Varios cortos, algún largo con directores como Rubén Ochandiano o Miguel Bardem y apariciones en series televisivas dan a entender que, aunque a María lo que le motiva es el teatro, se trata de una actriz polifacética abierta a todo tipo de propuestas.

Confiesa no obstante que cada vez es más complicado vivir de ser artista y es consciente de que al teatro hoy día se le multiplican las dificultades. «Se puede ganar dinero si vas a caché o a festivales fuera de Madrid porque tirando de amigos esto no da para más». Pese a todo, afirma que está encantada con su momento profesional actual.